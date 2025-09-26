Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 25 de septiembre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del jueves 25 de septiembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

NUEVO LEÓN:

-En Monterrey, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y de la Policía Estatal detuvieron a cuatro personas, aseguraron cuatro armas cortas, tres cargadores, 48 cartuchos y diversas dosis de drogas.

SINALOA:

-En Culiacán, en el fraccionamiento Villas del Real, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y Ejército Mexicano catearon un inmueble, aseguraron cinco armas cortas, 76 cargadores, 569 cartuchos, 710 kilos de sustancia granulada, 616 kilos de sustancia semi granulada, 20 litros de sustancia color café, un kilo de cocaína y un vehículo.

-En Elota, en el poblado Paredón Colorado, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo, aseguraron dos armas largas, 12 cargadores y 1,513 cartuchos.

-En San Ignacio, en la comunidad La Labor, elementos de GN y Ejército Mexicano aseguraron dos ametralladoras, un fusil, 16 cargadores y 1,012 cartuchos.

SONORA:

-En Hermosillo, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron 1,400 dosis de metanfetamina. El costo de la droga asegurada es de 374,400 pesos.

VERACRUZ:

-En Córdoba, en una empresa de paquetería ubicada en la colonia Villa Verde, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Policía Estatal con un binomio canino, aseguraron siete paquetes de droga.

QUERÉTARO:

-En El Marqués, en los poblados de Los Trigos y El Marqués, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 1,790 litros y 528 kilos de sustancias químicas, tres reactores de síntesis orgánica, dos condensadores y tres destiladores.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 1,203 millones de pesos.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados de La Laguna, La Cañada, Los Cedritos, Lo de Bartolo, Las Tranquitas, San Miguel de las Mesas, Estancia de los García, Los Mimbres y Chapala, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron nueve áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina y aseguraron 6,990 litros de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 142 millones de pesos.

En Acapulco, Guerrero, en el relleno sanitario del poblado Paso Texca, elementos de Semar y FGR efectuaron la incineración de 899 kilos de cocaína.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En Querétaro, elementos de FGR, GN y Seguridad Física de PEMEX catearon un patio de maniobras, aseguraron 30,000 litros de diésel, 72,000 litros de nafta, 36,000 litros de MTBE, una bomba de transvase, un tanque cilíndrico de almacenamiento, cuatro tractocamiones con autotanques y un camión.

