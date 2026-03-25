Despliegan a 700 Ángeles Verdes en apoyo al turista durante vacaciones de Semana Santa.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que la Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes desplegó una fuerza operativa de 550 elementos en las principales carreteras del país, con el objetivo de brindar auxilio, orientación y acompañamiento a las y los turistas durante el periodo de Semana Santa 2026 (del 27 de marzo al 12 de abril). A este grupo se suman otras 150 personas encargadas del funcionamiento y operación de la línea 078.

Precisó que este despliegue estratégico, implementado a partir de este 25 de marzo, permite cubrir 230 rutas a nivel nacional, reforzando la atención en los principales corredores que conectan a los destinos turísticos más visitados y garantizando una presencia cercana para atender las necesidades de quienes viajan por vía terrestre.

“En Ángeles Verdes contamos con aliadas y aliados de las y los turistas que, con vocación de servicio, acompañan cada trayecto y brindan orientación en cada kilómetro del camino. Reconozco el compromiso y la entrega de sus elementos, quienes hacen posible que viajar por carretera sea una experiencia más confiable y cercana con nuestros destinos”, expresó.

La titular de la Secretaría de Turismo recordó que Ángeles Verdes tiene presencia en las 32 entidades federativas y la encomienda de ofrecer asistencia al turista, atención vial e información oportuna sobre servicios y destinos turísticos, ya sea directamente en carretera o a través de sus canales de atención.

En ese sentido, señaló que las y los viajeros pueden solicitar apoyo mediante la línea telefónica 078, así como a través de la aplicación móvil “Ángeles Verdes”, disponible para dispositivos iOS y Android, lo que facilita una atención más ágil y eficiente en cualquier punto del trayecto.

La titular de Sectur subrayó que el turismo carretero continúa siendo una de las principales formas de desplazamiento en el país, ya que permite que más personas accedan a distintos destinos, impulsando la actividad turística y el desarrollo económico en las regiones.

#ComunicadoSectur 📣@AngelesVerdesMX tendrá 700 elementos en apoyo al turista durante el periodo de vacaciones de #SemanaSanta. 💚



La Secretaria de Turismo, @josefinarodzam, destacó que el turismo carretero continúa siendo una de las principales formas de desplazamiento en el… pic.twitter.com/bMbqNmQQRL — SECTUR México (@SECTUR_mx) March 25, 2026

Por su parte, la directora general de Servicios al Turista Ángeles Verdes, Sandra Díaz Guevara, hizo un llamado a las y los turistas a prepararse antes de iniciar su viaje, asegurándose de que su vehículo se encuentre en condiciones óptimas, desde el funcionamiento de frenos y luces hasta el estado de las llantas y los niveles de aceite.

Asimismo, recomendó planificar la ruta con anticipación, considerar los tiempos de traslado y las posibles condiciones del camino, así como mantenerse informado sobre el clima para evitar contratiempos.

Durante el trayecto, enfatizó la importancia de una conducción responsable, utilizando en todo momento el cinturón de seguridad, respetando los señalamientos y límites de velocidad, y manteniendo una distancia adecuada entre vehículos. De igual forma, señaló que es fundamental evitar distracciones, como el uso del teléfono celular, así como no conducir bajo los efectos del alcohol o cualquier sustancia que afecte la atención.

Añadió que, en caso de condiciones adversas como lluvia o niebla, es necesario reducir la velocidad, encender las luces adecuadas y extremar precauciones para conservar una buena visibilidad. También recomendó realizar pausas durante el trayecto si se presentan signos de cansancio, ya que manejar descansado contribuye a un viaje más seguro y placentero.

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JVR