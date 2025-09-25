Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 24 de septiembre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del miércoles 24 de septiembre como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

CHIHUAHUA:

-En Ciudad Juárez, elementos de Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal detuvieron a un hombre, liberaron a 17 personas privadas de su libertad, cinco de ellas de nacionalidad extranjera y a dos menores de edad, además, aseguraron cinco armas cortas, cinco cargadores, 165 cartuchos, equipo y ropa tácticos.

GUANAJUATO:

-En Uriangato, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía y Policía Estatal de Michoacán detuvieron a un sujeto generador de violencia en Michoacán y Guanajuato, objetivo prioritario de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se le vincula con homicidios, narcomenudeo, robo en cajeros, extorsión y la privación de la libertad de dos agentes de seguridad.

-En Villagrán, elementos de FGR, GN, Ejército Mexicano y Fiscalía del Estado catearon ocho inmuebles, detuvieron a seis personas y aseguraron cargadores, 24 cartuchos y diversas dosis de drogas.

MICHOACÁN:

-En Buenavista y Aguililla, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal localizaron tres campamentos clandestinos, aseguraron tres armas largas, tres cargadores, 1,258 cartuchos, 13 chalecos tácticos, 12 chalecos balísticos, equipo y ropa táctica, un panel solar y una motocicleta.

NUEVO LEÓN:

-En Doctor Coss, elementos de la Policía Estatal detuvieron a dos personas, les aseguraron dos armas largas, nueve cargadores y 194 cartuchos.

OAXACA:

-En Mártires de Tacubaya, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a cinco personas, aseguraron tres armas largas, dos armas cortas, cinco cargadores, 416 cartuchos, diversas dosis de drogas, una motocicleta y un vehículo.

NUEVO LEÓN:

-En Dr. Coss, elementos del Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, cuatro cargadores, 61 cartuchos, dos chalecos tácticos, cuatro placas balísticas y un vehículo.

SONORA:

-En Cajeme y Hermosillo, elementos de Semar y Policía Estatal detuvieron a cinco personas, a quienes les aseguraron dos vehículos con reporte de robo.

-En San Luis Río Colorado, elementos de GN y Ejército Mexicano, en un puesto de seguridad, detuvieron a dos personas, les aseguraron un tractocamión con 1,000 kilos de metanfetamina y 15 kilos de fentanilo. El costo de la droga asegurada es de 304.4 millones de pesos.

VERACRUZ:

-En Catemaco, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía y Policía Estatal, catearon un inmueble, detuvieron a cinco personas, aseguraron dos armas cortas, un cargador, 93 cartuchos, diversas dosis y cuatro paquetes con metanfetamina, tres celulares, cinco radios de comunicación, cuatro cámaras de videovigilancia, una contadora de billetes, nueve motocicletas con reporte de robo y dos vehículos.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS:

En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados de El Carrizal, Aguapepa, Tachinopa, La Cuesta, La Cañada, Las Parotas, Jotagua, Presa Sanalona, Carboneras, Los Cedritos, San Román y Copaco, San José de las Bocas, Rincón de Ibonia, Portezuelos de Arriba y Agua Caliente, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino y 18 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 7,540 litros y 75 kilos de sustancias químicas, seis reactores de síntesis orgánica, dos condensadores, un destilador y tres quemadores.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 1,309 millones de pesos.