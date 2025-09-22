Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 19, 20 y 21 de septiembre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 19, 20 y 21 de septiembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Mexicali, elementos del Ejército Mexicano, Fiscalía del Estado y Policía Municipal catearon un inmueble, aseguraron tres armas largas, dos armas cortas, tres cargadores, 66 cartuchos, dos chalecos tácticos, dos placas balísticas, un casco táctico y un vehículo.

-En Tijuana, derivado, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano catearon un inmueble, detuvieron a un hombre generador de violencia y líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas y robo de vehículos, aseguraron un arma larga, dos armas cortas, tres cargadores, 50 cartuchos, 1,000 pastillas de fentanilo, dosis de cocaína y marihuana, cuatro celulares y tres vehículos.

El costo de la droga asegurada es de 3.5 millones de pesos.

-En San Quintín, elementos de GN y Ejército Mexicano en un puesto de seguridad, revisaron un tractocamión procedente de La Paz, y con destino a Mexicali, detuvieron a un sujeto, asegurándole 1,200 kilos de metanfetamina en 56 paquetes de diferentes tamaños.

El costo de la droga asegurada es de 319.2 millones de pesos.

BAJA CALIFORNIA SUR:

-En Comondú, elementos de Secretaría de Marina (Semar), Policía Estatal y Municipal detuvieron a tres hombres, aseguraron nueve armas largas, 48 cargadores, 11 chalecos tácticos, 1,187 envoltorios de diferentes estupefacientes, diversas dosis de cocaína, tres vehículos, ponchallantas, un equipo de radiocomunicación y tres guardamanos.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En las alcaldías Álvaro Obregón, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo e Iztacalco, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, con apoyo de Semar, catearon dos inmuebles y detuvieron a siete personas, aseguraron un arma corta, diversas dosis de drogas, 31 cartuchos, cinco placas de vehículo, dos tarjetas de circulación vehicular, dos celulares y una factura vehicular.

-En Cuajimalpa, elementos de GN, SSC y FGJ de la Ciudad de México catearon un inmueble, aseguraron 10 armas largas, 1,380 cartuchos y cuatro cajas fuertes.

CHIAPAS:

-En Mapastepec, elementos de la Fiscalía y Policía del Estado detuvieron a dos personas, aseguraron dos armas largas, un arma corta, cartuchos, dos vehículos y diversas dosis de droga.

CHIHUAHUA:

-En Cd. Juárez, elementos del Ejército Mexicano, GN y Fiscalía Estatal, al realizar patrullajes de vigilancia aseguraron dos armas largas, tres armas cortas, 22 cargadores, cartuchos, equipo táctico, tres radios de comunicación y un vehículo.

ESTADO DE MÉXICO:

-En Acolman, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano, Semar, GN, FGR, Fiscalía y Policía Estatal, y SSC de la Ciudad de México, catearon un inmueble y detuvieron a cinco personas dedicadas a la extorsión, tráfico de drogas, homicidio, robo y despojo de inmuebles con violencia en la alcaldía Iztapalapa. Les aseguraron dos vehículos, dos motocicletas, cartuchos, 20 celulares, recibos de pagaré, documentación diversa, dinero en efectivo y dosis de drogas.

GUANAJUATO:

-En Valle de Santiago, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal, con apoyo de la Policía Municipal, catearon un inmueble, detuvieron a seis personas, aseguraron un arma larga, tres armas cortas, cargadores, cartuchos, diversas dosis de drogas, dosis de marihuana, tres celulares, tres cuatrimotos, tres motocicletas y tres vehículos.

GUERRERO:

-En Acapulco, elementos de SSPC, GN, Ejército Mexicano, Semar y Fiscalía del Estado detuvieron a una persona de nacionalidad extranjera a quien le aseguraron 37 dosis de metanfetamina. El costo de la droga asegurada es de 9,800 pesos.

JALISCO:

-En Teocaltiche, elementos del Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, tres armas cortas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y un vehículo.

MORELOS:

-En Ayala, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, SSPC y Fiscalía del Estado catearon un inmueble y detuvieron a un hombre acusado de homicidio en grado de tentativa.

NAYARIT:

-En Huajicori, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a un hombre, aseguraron dos armas largas, ocho cargadores, 62 cartuchos y un chaleco táctico.

-En Xalisco, elementos de la FGR, GN, Ejército Mexicano y Semar catearon un inmueble, aseguraron un arma larga, 14 cargadores, 663 cartuchos, diversas dosis de marihuana, dos chalecos tácticos, tres celulares, 27 vehículos, seis de ellos desvalijados, dos motocicletas, 23 placas y una tarjeta de circulación.

-En Jala, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a tres personas dedicadas a la producción, trasiego y venta de droga, extorsión y homicidio, les aseguraron un arma corta, tres cargadores, 83 cartuchos, un equipo de radiocomunicación y un vehículo.

OAXACA:

-En Salina Cruz, elementos de Semar y Fiscalía del Estado detuvieron a un hombre, aseguraron diversas dosis de metanfetamina y marihuana, un arma corta y cuatro cartuchos útiles.

PUEBLA:

-En San José Chiapa, elementos de la SSPC, FGR y GN catearon un inmueble, detuvieron a un hombre dedicado al secuestro, extorsión y narcomenudeo, aseguraron un arma corta, un vehículo, dos celulares, 1,050 dosis de metanfetamina y 104 dosis de cocaína.

El costo de la droga asegurada es de 307,800 pesos.

-En Juan C. Bonilla, elementos de Semar y Policía Estatal detuvieron a dos personas con dos armas cortas, 20 cartuchos útiles, diversas dosis de cocaína, metanfetamina y heroína, dos celulares y un vehículo.

SINALOA:

-En Badiraguato, en las inmediaciones del Poblado Bacacoragua, elementos del Ejército Mexicano localizaron y destruyeron un campamento, aseguraron 25 cargadores, 1,554 cartuchos, tres chalecos tácticos y 500 ponchallantas.

-En Culiacán, en la comunidad El Tepuche, elementos del Ejército Mexicano localizaron un área de concentración, aseguraron cuatro armas largas, 31 cargadores, 6,145 cartuchos, cuatro chalecos tácticos y 23 placas balísticas.

-También en Culiacán, en el poblado El Carrizal, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal localizaron una camioneta y aseguraron 31 paquetes con 1,218 kilos de metanfetamina.

El costo de la droga asegurada es de 324 millones de pesos.

-En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, GN, Semar, FGR, Fiscalía y Policía Estatal, durante una revisión al Centro Penitenciario Aguaruto, aseguraron cinco armas cortas, cargadores, cartuchos, 10 celulares, un módem y dosis de marihuana.

-En El Fuerte, elementos del Ejército Mexicano identificaron una camioneta y aseguraron 300 kilos de metanfetamina.

El costo de la droga asegurada es de 82.4 millones de pesos.

-En Elota, en un camino de terracería, ubicado a inmediaciones del poblado Conitaca, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un campamento, aseguraron cuatro armas largas, 69 cargadores y 1,991 cartuchos.

-En Rosario, en el poblado Matatán, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arma larga, un cargador, 17 cartuchos, un chaleco táctico y dos placas balísticas.

-En Badiraguato, en la colonia Las Glorias, elementos de GN localizaron una camioneta, aseguraron una ametralladora, un lanzallamas, 13 cargadores, 433 cartuchos y tres chalecos tácticos.

-En Cosalá, en el ejido Santa Cruz, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo, aseguraron tres armas largas, 31 cargadores, 896 cartuchos, una cinta eslabonada y dosis de marihuana.

-En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano en la colonia Villa Real, detuvieron a dos personas, aseguraron ocho armas largas, 39 cargadores, 860 cartuchos, además de un vehículo.

-En Culiacán, elementos de GN y Policía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a cuatro personas, les aseguraron cuatro armas largas, nueve cargadores, 280 cartuchos, cuatro chalecos tácticos y ocho placas balísticas.

-En Escuinapa, en el poblado Capomo, elementos de Semar localizaron cinco campamentos clandestinos, aseguraron 2,430 cartuchos, ocho cargadores, 27 prendas tácticas, un artefacto explosivo improvisado y un vehículo.

-En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, al realizar patrullajes de vigilancia aseguraron tres armas largas, cinco cargadores y 122 cartuchos.

SONORA:

-En San Luis Río Colorado, en el puesto de seguridad Estación Doctor, durante la revisión de un tractocamión que transportaba cajas con bolsas de jabón en polvo, procedente de Hermosillo y con destino a Mexicali, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a dos personas, les aseguraron 250 kilos de metanfetamina y cinco kilos de fentanilo.

El costo de la droga asegurada es de 103.2 millones de pesos.

-En Nogales, elementos de Semar y Fiscalía del Estado catearon un inmueble, detuvieron a un hombre, asegurándole un paquete con pastillas de fentanilo, 640 cartuchos y 10 celulares.

VERACRUZ:

-En Poza Rica, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, Policía Estatal y Policía Municipal aseguraron tres armas largas, tres cargadores, 52 cartuchos, un chaleco táctico y dos placas balísticas.

-En Pánuco, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN y Policía Municipal detuvieron tres personas, aseguraron cuatro armas largas, dos armas cortas, una granada de fragmentación, nueve cargadores, 213 cartuchos, dos chalecos tácticos, cuatro placas balísticas y dos candados de manos.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados de Vinoramas, La Mora, Los Vasitos, El Tecomate, Las Milpas del Carrizo, Tabalá, San Miguel de las Mesas, Camoa, Las Mimbres del Padre, Casas Nuevas y San José de las Bocas, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino y 11 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina; además, aseguraron 10,440 litros y 1,790 kilos de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica, cuatro condensadores, un destilador y dos coladores.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 632 millones de pesos.

En Olinalá, Guerrero, elementos de FGR, Ejército Mexicano y Policía Estatal catearon un inmueble, aseguraron un laboratorio clandestino con 3,400 litros y 245 kilos de sustancias químicas, cuatro reactores de síntesis orgánica, cuatro condensadores y tres tanques de gas L.P.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 1,610 millones de pesos.

En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados de Los Sabinitos, La Cañada, Los Algodones, Rancho Mina el Escobal, Agua Calientita, Las Carboneras, Los Naranjos, San Román, Los Cedritos, La Mora, Los Vasitos, El Tecomate, San José de las Bocas, Ibonia, El Chirimole y Casas Nuevas, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 16 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, asegurando 3,700 litros y 20 kilos de sustancias químicas, dos condensadores y dos destiladores.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 75 millones de pesos.

En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados de Los Cedritos, El Guayabo, El Cerro del Bichi, El Tecomate, Molo Viejo, Las Carboneras, La Higuerita, El Canario, San José de las Bocas, Las Mimbres del Padre y Casas Nuevas, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 11 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 5,860 litros de sustancias químicas y tres reactores de síntesis orgánica.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 118 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En el marco de la Estrategia para Combatir el Robo de Hidrocarburos en el país, elementos del Ejército Mexicano localizaron seis tomas clandestinas, una en Querétaro, una en Guanajuato, una en Hidalgo, una en el Estado de México, una en Jalisco y una en Michoacán

En San Luis Potosí, elementos de la SSPC y GN detuvieron a tres hombres a bordo de tres tractocamiones con semirremolques tipo tanque, les aseguraron 155,000 litros de hidrocarburo sin acreditar su legal procedencia.

En Tijuana, Baja California, en la carretera Mexicali–Tijuana, elementos de FGR, GN, Ejército Mexicano y Seguridad Física de PEMEX catearon un predio, aseguraron 58,000 litros de hidrocarburo, una toma clandestina, dos autotanques, además de cuatro vehículos.

