Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 18 de septiembre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del jueves 18 de septiembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Tijuana, elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal detuvieron a un hombre y aseguraron 10 kilos de metanfetamina. El costo de la droga asegurada es de 2.5 millones de pesos.

BAJA CALIFORNIA SUR:

-En Comondú, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Policía Estatal y Municipal aseguraron dos armas largas, 554 cartuchos, 21 cargadores, cuatro chalecos porta placas, una placa balística, cinco cartucheras y un equipo de radio comunicación.

CHIHUAHUA:

-En Guachochi, en el poblado la Ciénega de Norogachi, elementos del Ejército Mexicano catearon un predio, localizaron una pista de aterrizaje clandestina para aeronaves y aseguraron parte del parabrisas y parte trasera de una avioneta.

-En Ciudad Juárez, en la aduana del Puente Internacional Zaragoza, elementos de GN localizaron un vehículo y aseguraron 10.3 kilos de metanfetamina. El costo de la droga asegurada es de 2.7 millones de pesos.

ESTADO DE MÉXICO:

-En Ecatepec, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía del Estado, Policía Estatal y Policía Municipal catearon un inmueble, detuvieron a cinco personas, dos de ellos de nacionalidad extranjera, aseguraron tres armas cortas, un pluma tipo pistola, cargadores, 186 cartuchos, 211,923 pesos y diversas dosis de droga.

-En Ixtapan, elementos del Ejército Mexicano, GN, Semar y Fiscalía del Estado catearon un inmueble, detuvieron a siete personas, tres de nacionalidad extranjera, liberaron a tres más que estaban privadas de su libertad, además aseguraron a cuatro leones.

GUANAJUATO:

-En Irapuato, elementos de GN, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Policía Municipal detuvieron a cuatro hombres, aseguraron cuatro armas largas, 16 cargadores, cartuchos, cinco chalecos tácticos y un vehículo.

GUERRERO:

-En Arcelia, en la colonia Reforma, elementos del Ejército Mexicano, GN y Fiscalía del Estado catearon un inmueble, localizaron un área para el aterrizaje de aeronaves y aseguraron una avioneta y dos planeadores.

JALISCO:

-En Ixtapa, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal, al realizar una inspección al interior del CERESO de Puerto Vallarta, aseguraron diversas dosis de droga, tres botellas con hipoclorito, un frasco con pastillas blancas, 12 pipas, 20 varillas, cinco hojas metálicas, dos espátulas, 17 armas blancas, una bocina y material diverso.

MICHOACÁN:

-En Morelia, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía del Estado detuvieron a un sujeto por el delito de encubrimiento por receptación.

-En Tzitzio, elementos del Ejército Mexicano, GN, SSPC, Fiscalía y Policía Estatal aseguraron un vehículo, dos armas largas, un arma corta, 10 cargadores, 551 cartuchos, 10 chalecos tácticos, 18 placas balísticas y tres cargadores para equipos de radio comunicación.

SINALOA:

-En Concordia, en la maxipista Mazatlán–Durango, elementos del Ejército Mexicano atendieron a dos personas lesionadas, quienes fueron despojadas de su vehículo, posteriormente, localizaron el vehículo volcado y detuvieron a un sujeto, le aseguraron un arma larga, siete cargadores y 3,170 cartuchos.

-En Concordia, en el poblado El Magistral, elementos del Ejército Mexicano aseguraron seis armas largas, cinco cargadores, cartuchos y cinco chalecos tácticos.

-En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, GN, Semar, SSPC, FGR, Fiscalía y Policía Estatal liberaron a una persona privada de su libertad, detuvieron a dos hombres, aseguraron dos armas largas, un arma corta, 12 cargadores, pastillas de fentanilo, dos vehículos con sistema ponchallantas, dos chalecos tácticos y 220 ponchallantas.

TAMAULIPAS:

-En Jaumave, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron seis vehículos con reporte de robo y blindaje artesanal, un arma larga, cargadores, 151 cartuchos, 19 chalecos tácticos y ocho equipos de radiocomunicación.

VERACRUZ:

-En Córdoba, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a cinco personas y aseguraron cinco motocicletas con reporte de robo.

-En Espinal, elementos del Ejército Mexicano aseguraron siete artefactos explosivos, 20 cartuchos, un chaleco táctico, ponchallantas, un dron, una videocámara y un equipo de radio-comunicación.

-En Poza Rica, elementos de Semar, GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron un vehículo abandonado, tres armas largas y un chaleco táctico.

-En Tuxpan, elementos de la Semar, Ejército Mexicano, GN, y Policía Estatal aseguraron un dron, tres artefactos explosivos improvisados, nueve equipos de radiocomunicación y ponchallantas.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán, Sinaloa, en los poblados La Laguna, Tachinolpa, Agua Calientita, El Pozo, Los Naranjos, Portezuelo, Laguna Colorada, El Tecomate, Palo Blanco y La Huerta, elementos del Ejército Mexicano localizaron 11 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 3,420 litros y 25 kilos de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica, un condensador y cuatro tanques de gas L.P.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 69 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En el marco de la Estrategia para Combatir el Robo de Hidrocarburos en el país, elementos del Ejército Mexicano localizaron seis tomas clandestinas, cuatro en Hidalgo y dos en Jalisco.

En Matías Romero, Oaxaca, elementos de Semar y de Seguridad Física de PEMEX, al interior de la estación Loma Larga PEMEX, localizaron e inhabilitaron una toma clandestina, aseguraron un arma corta, cartuchos y una pipa con capacidad de 31,500 litros.

