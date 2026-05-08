A México le está yendo muy bien, reporta Sheinbaum sobre visita de Ebrard a Canadá

Con motivo de la visita que esta semana realiza el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, a Canadá, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los resultados hasta ahora han sido positivos para el país.

En su conferencia de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo recordó que semanas atrás también recibió a una comitiva canadiense en México, a causa del interés que han manifestado por continuar con las inversiones en nuestro país.

De tal modo que el encuentro que se realiza en aquel país norteamericano junto a empresarios mexicanos, es un seguimiento a los encuentros que han sostenido ambos gobiernos con fines comerciales.

De acuerdo con los informes dados hasta ahora por el secretario de Economía, la situación avanza bien, aseguró la mandataria.

“Hay mucho interés de las empresas canadienses en invertir en México y también de empresas mexicanas en invertir en Canadá y fortalecer el comercio entre ambos países. Entonces, recuerden que ellos vinieron aquí y ahora pues es el regreso de esta reunión y por lo que me informa Marcelo le está yendo muy bien”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que desde que Mark Carney asumió el cargo como primer ministro canadiense, la relación entre ambos países se ha fortalecido.

Recordó que los puntos de interés para estas inversiones conjuntas se centran en cuanto a la manufactura, así como la industria de servicios.

Otro punto que mencionó fue el incremento en el número de turistas canadienses que visitan el país.

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FGR