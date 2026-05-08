Alertan por cemento adulterado en la industria de la construcción

La industria de la construcción encendió las alertas ante el crecimiento de la comercialización de cemento presuntamente adulterado en distintas regiones del país, una situación que podría poner en riesgo la seguridad estructural de viviendas, comercios y obras de infraestructura.

Representantes del sector advirtieron que en el mercado informal circulan materiales de baja calidad o alterados que son vendidos a precios menores para atraer compradores, principalmente en proyectos de autoconstrucción y pequeñas obras donde no siempre existen controles técnicos rigurosos.

El principal problema radica en que este tipo de cemento podría no cumplir con las especificaciones de resistencia y durabilidad requeridas para soportar cargas estructurales, lo que incrementa la posibilidad de grietas, deterioro prematuro y fallas en columnas, castillos y losas.

TE RECOMENDAMOS: Valuada en más de 51 mdp FGR obtiene extinción de dominio de residencia ligada a Emilio Lozoya

Materiales que puedes obtener de manera gratuita en vivienda para el Bienestar ı Foto: Especial

La preocupación aumenta debido a que México es un país con alta actividad sísmica, por lo que el uso de materiales fuera de norma podría agravar los riesgos durante un movimiento telúrico, especialmente en viviendas construidas sin supervisión profesional.

Integrantes de la industria también alertaron sobre la existencia de productos que son reempaquetados, mezclados con otros materiales o comercializados sin certificaciones visibles, dificultando que los consumidores puedan identificar si cumplen con los estándares oficiales.

¿Qué debes revisar antes de adquirir tu material?

Ante este panorama, organismos empresariales y expertos en construcción hicieron un llamado para reforzar la vigilancia en puntos de distribución y venta de materiales, además de promover campañas informativas para que la población conozca cómo identificar productos certificados.

Entre las principales recomendaciones destacan verificar que el empaque esté sellado correctamente, revisar la información del fabricante, comprobar sellos oficiales y desconfiar de precios considerablemente bajos respecto al promedio del mercado.

El sector constructor advirtió que el problema no solo impacta económicamente a las empresas formales, sino que también puede convertirse en un tema de protección civil y seguridad pública, debido al riesgo potencial que representan las edificaciones realizadas con materiales deficientes.

La alerta surge en medio del crecimiento urbano y de la demanda de vivienda que registra el país, donde el aumento en el consumo de materiales de construcción ha abierto espacio a la comercialización irregular de productos que no siempre cumplen con controles de calidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL