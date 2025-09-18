Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 17 de septiembre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del miércoles 17 de septiembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.
BAJA CALIFORNIA:
-En Tijuana, elementos del Ejército Mexicano y Fiscalía del Estado catearon un inmueble, aseguraron seis kilos de fentanilo, 30 kilos de metanfetamina, 10 kilos de heroína, dosis de marihuana, además de dos motocicletas y un vehículo.
El costo de la droga asegurada es de 56.3 millones de pesos.
-En Tijuana, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Policía Estatal y Municipal detuvieron a tres hombres y a una mujer, asegurándoles un arma corta y diversos folletos con amenazas de extorsión en contra comerciantes de un mercado.
ESTADO DE MÉXICO:
-En Ocoyoacac, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal detuvieron a cuatro personas y aseguraron tres vehículos con reporte de robo.
MICHOACÁN:
-En Uruapan, elementos del Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, cargadores, 105 cartuchos y una granada de mano.
NAYARIT:
-En Xalisco, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a cuatro personas, entre ellos dos menores de edad, aseguraron ocho armas largas, dos armas cortas, 110 cargadores, 965 cartuchos, ocho chalecos tácticos, seis fornituras y dos vehículos.
SINALOA:
-En Culiacán, en la sindicatura El Tepuche, elementos del Ejército Mexicano localizaron bultos abandonados, aseguraron un arma corta, 11 cargadores, 3,301 cartuchos, tres cintas eslabonadas, tres chalecos tácticos, nueve placas y un casco balístico.
-En Mocorito en el poblado El Platanar, elementos del Ejército Mexicano, en un camino de terracería, aseguraron ocho kilos de fentanilo, seis cargadores, 170 cartuchos, un chaleco táctico y dos placas balísticas.
El costo de la droga asegurada es de 58.8 millones de pesos.
SONORA:
-En Hermosillo, elementos del Ejército Mexicano y Fiscalía del Estado catearon un inmueble, aseguraron 6,653 dosis de metanfetamina y diversas dosis de marihuana.
El costo de la droga asegurada es de 2 millones de pesos.
TABASCO:
-En Centro, elementos de GN, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar) y Policía Estatal detuvieron a seis personas, aseguraron un arma larga, dos armas cortas, 58 cartuchos y cinco kilos de marihuana.
EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS:
En Sinaloa, en Badiraguato, Culiacán y Cosalá, en los poblados San Nicolás de los Sitios, Rancho de los Chaparro, El Rincón de los Bringas, Las Tranquitas, El Carrizal, El Tecomate y Casas Nuevas, elementos del Ejército Mexicano, localizaron siete áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 7,420 litros y 10 kilos de sustancias químicas y una mezcladora.
La afectación económica a la delincuencia organizada es de 150 millones de pesos.
ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS:
En Sonoyta, Sonora, elementos de GN, al realizar una inspección en la garita San Emeterio, detuvieron a una persona a bordo de un tractocamión procedente de San Luis Río Colorado, aseguraron 60,000 litros de hidrocarburo y dos autotanques, sin acreditar su legal procedencia.
En Acambay, Estado de México, en kilómetro 12 de la autopista Arco Norte, elementos de SSPC detuvieron a un hombre a bordo de un tractocamión con doble remolque, asegurando 60,000 litros de hidrocarburo, sin acreditar su legal procedencia.
