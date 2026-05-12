Analizan Los Chapitos su entrega negociada con EU

Iván aArchivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, señalados como líderes de Los Chapitos, habrían mantenido contacto con autoridades de Estados Unidos (EU) para explorar una posible entrega negociada. De acuerdo con un reportaje del periodista Keegan Hamilton, publicado por Los Angeles Times (LAT), las negociaciones se dan en medio de la presión judicial contra la facción que encabezan dentro del Cártel de Sinaloa (CDS).

Según el reporte informativo, las conversaciones con las autoridades estadounidenses llevarían alrededor de un año y ambos hijos de Joaquín El Chapo Guzmán esperarían el desarrollo de los procesos abiertos contra sus medios hermanos, Joaquín y Ovidio Guzmán López, quienes ya permanecen bajo custodia y cooperan con autoridades de ese país.

El Dato: Continúa sin resolverse el asesinato de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ocurrido el mismo día en que fue entregado Ismael Zambada.

La posible negociación se anuncia en un momento de mayor presión contra la estructura criminal de Los Chapitos. Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por información que permita capturar a Iván Archivaldo, identificado por fiscales federales como una de las figuras centrales en la acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

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Según Los Angeles Times, la acusación sostiene que Iván Archivaldo ordenó a su estructura de sicarios operar una campaña de intimidación para favorecer la elección a la gubernatura de Rocha Moya en 2021. El expediente incluye señalamientos de sobornos mensuales a altos funcionarios sinaloenses y alcanza a nueve servidores públicos y exfuncionarios estatales.

A la par del caso político, el reportaje conecta la presión contra Los Chapitos con la captura de Ismael El Mayo Zambada, uno de los fundadores históricos del Cártel de Sinaloa. Zambada García afirmó, a través de su abogado, que Joaquín Guzmán López lo citó en una finca cercana a Culiacán con el pretexto de mediar una disputa entre Rocha Moya y otro político sinaloense.

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Según esa versión, Joaquín Guzmán lo emboscó, lo subió por la fuerza a una aeronave y lo entregó a agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional en territorio estadounidense.

Al respecto, Rocha Moya aseguró que su nombre sirvió como señuelo y negó tener conocimiento de ese operativo.

Joaquín Guzmán López firmó un acuerdo de culpabilidad en Chicago. El documento citado por LAT afirma que autoridades estadounidenses “no solicitaron, indujeron, sancionaron, aprobaron ni toleraron” el secuestro de Zambada García, aunque el hijo de El Chapo actuó con la expectativa de recibir beneficios del gobierno de EU a cambio de su cooperación.

El reportaje añade otro dato clave. Fuentes consultadas por el medio identificaron al piloto de la aeronave que llevó a Ismael Zambada a Estados Unidos como Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias Jondo. Registros judiciales señalan que el hombre se declaró culpable en Washington y admitió que trabajaba directamente para Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Las negociaciones exhiben el reacomodo interno del CDS tras la caída de Zambada y el avance judicial contra hijos de El Chapo. El reportaje sostiene que la traición atribuida a Guzmán López detonó una guerra interna y debilitó a las facciones ligadas a Los Chapitos durante el último año. Todd Blanche, fiscal general interino de EU, advirtió la semana pasada que podrían presentarse nuevos cargos contra otros funcionarios sinaloenses señalados por el Departamento de Justicia de su país.