Niñas y adolescentes están en el grupo más vulnerable

LA DESAPARICIÓN de niñas y adolescentes aparece en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como uno de los focos más sensibles de la crisis nacional. El organismo señaló que hasta agosto del año pasado, México sumó 18 mil 192 menores de edad desaparecidos, con una mayoría femenina dentro de ese grupo.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, citado por la CIDH, las niñas y adolescentes representan seis de cada 10 casos reportados entre los menores de edad. Los datos muestran un total de nueve mil 342 casos en este grupo considerado como altamente vulnerable.

51.3 por ciento de menores ausentes corresponde a niñas

El rango con mayor diferencia se concentra entre las menores de 12 a 16 años, donde la desaparición de ellas supera a la de ellos por mil 200 casos, es decir, casi 10 por ciento por encima de la media registrada entre varones de la misma edad. También identifica que, entre todas las mujeres desaparecidas en el país, el grupo de 15 a 19 años concentra la mayor cantidad, con seis mil 141 casos.

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La Comisión vinculó la desaparición de mujeres y niñas con contextos específicos de violencia de género. Destaca, entre otros riesgos, la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado, además de otras formas de violencia que deben formar parte de las líneas de investigación.

El informe también recoge señalamientos sobre fallas en la aplicación efectiva de la perspectiva de género. La CIDH menciona antecedentes en los que la falta de búsqueda inmediata derivó en responsabilidad internacional para México, como el caso Campo Algodonero, relacionado con adolescentes y mujeres jóvenes en Ciudad Juárez. Otro es el de Paloma Escobar, adolescente de 16 años desaparecida en Chihuahua en 2002. El informe recuerda que no recibió una búsqueda adecuada tras su desaparición y que apareció sin vida un mes después.

Frente a ese panorama, la CIDH recomendó garantizar la aplicación efectiva del Protocolo Alba en todas las entidades y asegurar que la búsqueda no dependa de moratorias ni tiempos de espera. También pidió una campaña nacional de información para difundir que la búsqueda de niñas y mujeres debe iniciar de inmediato. Ello, como parte de las recomendaciones dirigidas a fortalecer las políticas de prevención y atención según el perfil de las víctimas.