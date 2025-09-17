Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 15 y 16 de septiembre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del lunes 15 y martes 16 de septiembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

GUERRERO:

-En Acapulco, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal detuvieron a tres sujetos y aseguraron seis vehículos.

-En Ixtapa Zihuatanejo, elementos de Semar, Policía Estatal y Municipal aseguraron tres armas largas, 29 cartuchos, equipo táctico y diversas dosis de droga.

NAYARIT:

-En Tepic, elementos del Ejército Mexicano aseguraron cuatro armas largas, 63 cargadores, 560 cartuchos, cinco chalecos tácticos, dos placas balísticas, además de dos vehículos.

-En Xalisco, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a cuatro personas, aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, un rifle de aire comprimido, un aditamento lanzagranadas, cuatro granadas, 36 cargadores, 922 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, cuatro cascos balísticos y dos vehículos.

SINALOA:

-En Concordia, en los poblados de El Alto, Pichilingue, San Juan de Jacobo y Las Iguanas, elementos de Semar localizaron dos vehículos con reporte de robo, uno de ellos con blindaje artesanal, aseguraron 23 artefactos explosivos improvisados, dos granadas, 38 cargadores, 1,046 cartuchos, dos cascos balísticos y diversas dosis de droga.

-En Culiacán, en el poblado Los Mayos, elementos de GN localizaron un vehículo, aseguraron siete armas largas, 63 cargadores, 1,744 cartuchos, cinco chalecos tácticos y 10 placas balísticas.

-En Culiacán, en la colonia Valle Alto, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a tres personas, aseguraron tres armas largas, tres armas cortas, 85 cartuchos y un vehículo.

-En Concordia, en el poblado de El Alto, elementos de Semar localizaron dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, aseguraron 23 artefactos explosivos improvisados, dos granadas, 1,046 cartuchos, 38 cargadores, dos cascos balísticos y diversas dosis de marihuana.

-En Culiacán, en la carretera Culiacancito-El Tamarindo, elementos del Ejército Mexicano localizaron tres vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal y aseguraron tres artefactos explosivos improvisados.

-En Mocorito, en el poblado El Platanar, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo y aseguraron 28 kilos de clorhidrato de fentanilo.

-En Navolato, en el poblado Las Trancas, elementos de Semar detuvieron a tres personas, aseguraron tres armas largas, 19 cargadores y tres chalecos tácticos.

-En Navolato, elementos de SSPC y Semar detuvieron a otros ocho hombres, aseguraron 10 armas largas, cartuchos, cargadores, equipo táctico, seis vehículos y dos motocicletas.

SONORA:

-En Nogales, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a una persona a bordo de un vehículo, aseguraron 9.6 kilos de fentanilo y dosis de metanfetamina. El costo de la droga asegurada es de 33.5 millones de pesos.

TABASCO:

-En Macuspana, elementos de SSPC y Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica del estado detuvieron a cuatro personas, tres de ellos de nacionalidad extranjera, aseguraron dos armas largas, cargadores, 30 cartuchos, dos chalecos con placas balísticas, diversas dosis de droga y un vehículo con reporte de robo.

-En Dos Bocas, Tabasco, elementos de Semar detuvieron a 12 personas, al interior de las instalaciones de una refinería y aseguraron cuatro vehículos con material ferroso.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS:

En los municipios de Badiraguato, Culiacán y Cosalá, en los poblados Huixiopa, La Cañada, La Mora, El Tecomate y Potrerillo de los Torres, en el estado de Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano localizaron cinco áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 3,295 litros y 50 kilos de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 67 millones de pesos.

En Culiacán y Cosalá, en los poblados Las Tranquitas, El Carrizal, La Palma, El Tecomate e Ibonia, elementos del Ejército Mexicano localizaron seis áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 1,705 litros y 275 kilos de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 40 millones de pesos.

