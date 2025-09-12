Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 11 de septiembre de 2025

Detenido en el estado de Colima.

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del jueves 11 de septiembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Tecate, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a cuatro personas a bordo de un vehículo, les aseguraron cuatro armas largas, cuatro cargadores, 153 cartuchos y cuatro chalecos tácticos.

CHIAPAS:

-En Tonalá, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República (FGR) catearon un inmueble, aseguraron 30 pastillas de fentanilo, diversas dosis de drogas, cuatro cargadores, 71 cartuchos, dos retroexcavadoras, un camión de volteo, una motocicleta, una compactadora individual, 10 kilos de aletas de tiburón y 200 bidones de plásticos vacíos.

CHIHUAHUA:

-En Chihuahua, elementos de Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Fiscalía del Estado catearon un inmueble, detuvieron a un hombre, aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, cinco cargadores, 89 cartuchos y dosis de marihuana.

-En Guadalupe y Calvo, elementos del Ejército Mexicano, GN y Fiscalía del Estado detuvieron a tres personas, aseguraron tres armas largas, 19 cargadores, 540 cartuchos, tres chalecos tácticos, tres cascos balísticos y un inmueble.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En la alcaldía Cuauhtémoc, en distintos eventos, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos mujeres y un menor de edad, les aseguraron un arma corta, diversas dosis de droga y dos motocicletas.

-También en la alcaldía Cuauhtémoc, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), GN, Ejército Mexicano, Semar, FGR y del Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron a un hombre que contaba con ficha roja emitida por INTERPOL, por los delitos de asociación delictiva y tráfico de estupefacientes.

COLIMA:

-En Colima, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar y Fiscalía del Estado detuvieron a un hombre relacionado con el homicidio de seis personas al interior de una panadería, el pasado 2 de septiembre.

ESTADO DE MÉXICO:

-En Ecatepec, elementos de Semar y Policía Municipal detuvieron a un hombre considerado objetivo prioritario en la entidad, le aseguraron un arma corta, un cargador, cinco cartuchos y diversas dosis de drogas.

GUERRERO:

-En Acapulco, elementos de SSPC, Semar, Ejército Mexicano, GN y FGR catearon un inmueble donde detuvieron a un hombre, líder de una célula delictiva, le aseguraron un arma larga, un arma corta, cuatro cargadores, 126 cartuchos y diversas dosis de drogas.

-También en Acapulco, elementos de SSPC, Semar, Ejército Mexicano, GN y FGR detuvieron a un hombre considerado generador de violencia, le aseguraron un arma larga, un cargador, cinco cartuchos, 37 dosis de metanfetamina y un vehículo.

-En Coyuca de Benítez, elementos de SSPC, Ejército Mexicano, GN, Semar y FGR, al realizar una revisión en el kilómetro 19 del Libramiento Acapulco, carretera ruta 95 Bajos del Ejido, detuvieron a un hombre que transportaba 24 paquetes de cristal.

MICHOACÁN:

-En Zamora, elementos de SSPC, GN, Ejército Mexicano y Fiscalía del Estado detuvieron a un hombre, quien cuenta con cinco órdenes de aprehensión por homicidio y secuestro.

SINALOA:

-En Culiacán, elementos de la FGR, GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal catearon un inmueble, aseguraron 5.5 kilos de metanfetamina, 400 gramos de marihuana, un cargador y 81 cartuchos.

El costo por la droga asegurada es de 1.5 millones de pesos.

SONORA:

-En Navojoa, elementos del Ejército Mexicano, GN y Fiscalía del Estado detuvieron a una persona, le aseguraron un arma larga, un arma corta, dos cargadores y 77 cartuchos.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Badiraguato, Mocorito, Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados, Huixiopa, Melchor Ocampo, Las Tapias y Las Habitas, elementos del Ejército Mexicano localizaron cuatro áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, asegurando 8,090 litros, 975 kilos de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada por la droga asegurada es de 185 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En Tehuacán, Puebla, elementos de Semar, Policía Estatal y Municipal detuvieron a dos hombres, les aseguraron dos pipas con 18,000 litros de gas LP, al no poder acreditar su procedencia legal.

En San Juan del Río, Querétaro, elementos del Ejército Mexicano y FGR detuvieron a un hombre, le aseguraron un tractocamión con dos autotanques y 80,000 litros de hidrocarburo, por no acreditar su procedencia legal.

CÁMARAS IRREGULARES

En Xalapa, Orizaba, Ixhuatlancillo, Cosoleacaque, Minatitlán, Ciudad Isla, Martínez de la Torre y Poza Rica, Veracruz, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, Policía Estatal y Municipal, así como personal del C4, desinstalaron 71 cámaras de videovigilancia irregulares.

