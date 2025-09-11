Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 10 de septiembre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del miércoles 10 de septiembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Ensenada, elementos del Ejército Mexicano aseguraron cinco armas largas, tres armas de utilería, un cargador, 28 cartuchos y tres cañones dobles para escopeta.

-En Tijuana, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano catearon un inmueble, detuvieron a cuatro personas, les aseguraron un arma larga, un arma corta, un cargador y 105 cartuchos.

CHIHUAHUA:

-En Chihuahua, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal catearon un inmueble y aseguraron 300 kilos de marihuana. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 1.1 millones de pesos.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En la alcaldía Venustiano Carranza, con trabajos de inteligencia, elementos de GN, Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en inmediaciones del Aeropuerto, a un hombre relacionado con lavado de dinero.

GUERRERO:

-En la mar, elementos de Semar aseguraron 54 bultos con 1,600 paquetes, con un peso de 1,600 kilos de cocaína.

QUERÉTARO:

-En Colón, elementos de GN realizaron una inspección de seguridad a una empresa de mensajería ubicada dentro del aeropuerto, aseguraron 4,733 pastillas de fentanilo, 449 gramos de metanfetamina, cinco kilos de marihuana y 56 vapeadores. El costo por la droga asegurada es de 1.7 millones de pesos.

SINALOA:

-En Culiacán, elementos de GN localizaron una bolsa entre la vegetación, aseguraron 977 pastillas de fentanilo. El costo por la droga asegurada es de 363,300 pesos.

-En Elota, en el poblado Paredón Colorado, elementos de Semar aseguraron un arma larga, un cargador y 18 artefactos explosivos improvisados, en el interior de un campamento clandestino utilizado por la delincuencia organizada.

SONORA:

-En Huatabampo, elementos de Semar y Policía Estatal detuvieron a tres personas y aseguraron 12 kilos de heroína.

-En Caborca, elementos de GN detuvieron a tres personas, aseguraron 17 kilos de fentanilo, los cuales venían ocultos en el mofle de un vehículo. El costo por la droga asegurada es de 124 millones de pesos.

-En San Luis Río Colorado, elementos de Semar y Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron una orden de arresto en contra de una persona estadounidense, que cuenta con orden de aprehensión en los Estados Unidos por tráfico de fentanilo.

VERACRUZ:

-En Coxquihui, elementos de Semar, Policía Estatal y Municipal aseguraron un vehículo dañado con explosivos lanzados desde un dron.

YUCATÁN:

-En Halachó, elementos de GN detuvieron a tres personas, aseguraron cinco kilos de metanfetamina y cinco kilos de marihuana. El costo por la droga asegurada es de 1.3 millones de pesos.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Cosalá, Sinaloa, en el poblado Conitaca, elementos del Ejército Mexicano localizaron un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 200 litros de sustancias químicas. La afectación económica a la delincuencia organizada por la droga asegurada es de 4 millones de pesos.

