Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 9 de septiembre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del martes 09 de septiembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

CHIHUAHUA:

-En Ojinaga, elementos de la Guardia Nacional (GN), Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a nueve hombres y dos mujeres, aseguraron 21 armas largas, 12 cargadores, cartuchos, ponchallantas, seis chalecos tácticos, ropa y equipo tácticos, además de 2.5 kilos de marihuana y cinco vehículos, dos de ellos con reporte de robo.

ESTADO DE MÉXICO:

-En Ecatepec, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía del Estado y Policía Municipal catearon un inmueble, detuvieron a cinco personas, asegurando 157 kilos de marihuana y un vehículo con reporte de robo.

El costo por la droga asegurada es de 533,740 pesos.

SINALOA:

-En Culiacán, personal del Ejército Mexicano localizó un vehículo y aseguró 90 kilos de metanfetamina y 672 litros de precursores químicos. El costo por la droga asegurada es de 24.4 millones de pesos.

-En Navolato, elementos del Ejército Mexicano aseguraron cinco armas largas, un arma corta, 12 cargadores, 300 cartuchos, equipo táctico, dos vehículos y liberaron a dos personas privadas de su libertad.

SONORA:

-En Huatabampo, elementos del Ejército Mexicano y Fiscalía del Estado detuvieron a dos personas, aseguraron 4,792 dosis de droga y un vehículo. El costo por la droga asegurada es de 765,500 pesos.

TAMAULIPAS:

-En Reynosa, elementos del Ejército Mexicano aseguraron cinco armas largas, 104 cargadores, cartuchos, equipo táctico y dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, además, liberaron a tres personas privadas de su libertad.

-En Tula, elementos del Ejército Mexicano, GN, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a ocho personas, entre ellas una de nacionalidad estadounidense, aseguraron ocho armas largas, una subametralladora, un arma corta, 35 cargadores, 474 cartuchos, nueve chalecos tácticos, dos cascos balísticos y tres vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

Badiraguato, Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados, Higueras de Álvarez Borboa, Pueblo Nuevo, Santa Anita e Ibonia, elementos del Ejército Mexicano localizaron cuatro áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 2,553 litros y 537 kilos de sustancias químicas, además de dos básculas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 63 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En el marco de la Estrategia para Combatir el Robo de Hidrocarburos en el país, elementos del Ejército Mexicano localizaron dos tomas clandestinas, una en Puebla y otra en Tlaxcala.

