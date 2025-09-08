Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 5, 6 y 7 de septiembre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes de los días 05, 06 y 07 de septiembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Tijuana, con trabajos de inteligencia, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 27 kilos de metanfetamina y 14 garrafas con una sustancia química líquida. El costo de la droga asegurada es de 7.3 millones de pesos.

BAJA CALIFORNIA SUR:

-En Loreto, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Policía Municipal detuvieron a tres hombres, asegurándoles dos armas largas, nueve cargadores, 15 cartuchos y diversas dosis de drogas.

-En Loreto, elementos de Semar y Policía Municipal aseguraron 11 cargadores, 378 cartuchos y un chaleco táctico.

COAHUILA:

-En Nava, elementos de Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Fiscalía del Estado catearon un inmueble, donde detuvieron a tres personas, les aseguraron 28 kilos de cocaína y un vehículo.

El costo de la droga asegurada es de 6.2 millones de pesos.

ESTADO DE MÉXICO:

-En Tlalnepantla, Atizapán, Nicolás Romero, Ecatepec y Tecámac, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a seis personas, entre ellas una de nacionalidad extranjera, aseguraron una escopeta de fabricación artesanal, tres armas cortas, tres cargadores, 15 cartuchos y diversas dosis de drogas.

El costo de la droga asegurada es de 700,000 setecientos mil pesos.

-En Jilotepec, en el libramiento Arco Norte, elementos de GN, al realizar una inspección a tres camiones tipo cisterna, detuvieron a tres personas y aseguraron 58,500 litros de gasolina.

-En Valle de Bravo, elementos de Semar, Ejército Mexicano, Fiscalía del Estado, Policía Estatal y Municipal rescataron a dos personas privadas de la libertad, entre ellas a una menor de edad.

GUANAJUATO:

-En Irapuato, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a dos personas a bordo de dos vehículos, aseguraron tres armas largas, dos armas cortas, 10 cargadores, 310 cartuchos y 2.7 kilos de metanfetamina.

El costo de la droga asegurada es de 732,000 pesos.

GUERRERO:

-En Acapulco, elementos de Semar, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a un hombre, le aseguraron un arma corta.

MORELOS:

-En Tlaquiltenango, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a cuatro personas, aseguraron dos armas largas, un arma corta, cuatro cargadores, 87 cartuchos y diversas dosis de drogas.

NAYARIT:

-En Acaponeta, elementos del Ejército Mexicano aseguraron vehículo, un aditamento lanzagranadas, dos armas largas, 71 cargadores, 7,100 cartuchos y 10 artefactos explosivos improvisados.

PUEBLA:

-En San Pedro Cholula, elementos de Semar, GN y Policía Estatal realizaron una inspección al interior del Centro Penitenciario de Cholula, aseguraron 25 cargadores, nueve cables, 19 memorias, 16 bocinas, una báscula gramera, 58 puntas, 10 barajas españolas, cuatro cables auxiliares, una memoria micro SD, tres chips de telefonía, cuatro audífonos manos libres, siete agujas para tatuar, cuatro paquetes de sabanas, 19 pipas hechizas para quemar droga y un control para bocina.

-En Amozoc, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía y Policía Estatal aseguraron tres armas largas, tres armas cortas, seis cargadores, 796 cartuchos y un vehículo.

-En Tepexi de Rodríguez, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, Policía Estatal y Municipal, al realizar una inspección en el Centro Penitenciario aseguraron siete teléfonos celulares, un reloj inteligente, nueve cargadores, 11 puntas hechizas, un chip de telefonía, tres audífonos inalámbricos y una pipa hechiza.

SINALOA:

-En Culiacán, en el fraccionamiento Stanza Cantabria Residencial, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal localizaron un vehículo con reporte de robo, aseguraron un fusil Barrett, una subametralladora, cuatro armas largas, dos armas cortas, seis cargadores, 138 cartuchos y un aditamento lanzagranadas.

-También en Culiacán, en la colonia Industria Palmito, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos personas a bordo de un vehículo, aseguraron un arma larga, dos armas cortas, tres cargadores, 61 cartuchos y un aditamento lanzagranadas.

-En Culiacán, en los poblados San Ignacio y Tolosa, elementos de Semar localizaron un campamento, aseguraron un arma corta, 15 cartuchos, un artefacto explosivo improvisado y una motocicleta.

-En Culiacán, en el fraccionamiento Altana Residencial, elementos de GN y Policía Estatal detuvieron a ocho personas, aseguraron ocho armas largas, 30 cargadores, 2,050 cartuchos, ocho chalecos tácticos, seis cintas metálicas eslabonadas, 16 placas balísticas y cuatro vehículos, tres de ellos con reporte de robo.

-En Culiacán, personal de Semar localizó y aseguró cinco cajas con material diverso para la elaboración de aproximadamente 144 artefactos explosivos improvisados, un chaleco y un cinturón tácticos.

-En Escuinapa, elementos de Semar aseguraron 12 armas largas, 26,346 cartuchos, 81 cargadores, cuatro artefactos explosivos improvisados, seis vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, cinco chalecos tácticos, seis placas balísticas, ponchallantas y diversas dosis de marihuana.

-En Navolato, en el poblado de Villa Juárez, elementos de Semar localizaron y aseguraron cuatro artefactos explosivos improvisados.

-En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano catearon un inmueble, detuvieron a un hombre, aseguraron dos armas largas, un arma corta, 18 cargadores, 1,114 cartuchos, 1,500 eslabones para ametralladora, siete chalecos tácticos, un vehículo y una motocicleta.

-En Navolato, elementos de Semar detuvieron a 10 personas, aseguraron 11 armas largas, 71 cargadores, dos cintas eslabonadas, 12 chalecos tácticos y diversas dosis de drogas.

-En Culiacán, en el poblado El Ranchito, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a una persona, aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 53 cartuchos y un vehículo.

-En otra acción, en el poblado El Carrizal Dos, elementos del Ejército Mexicano, al realizar patrullajes de vigilancia, aseguraron dos armas largas, un arma corta, cinco cargadores, 134 cartuchos y cuatro vehículos.

-En la colonia Bellavista, elementos del Ejército Mexicano, FGR y Policía Estatal ejecutaron una orden técnica de investigación donde aseguraron un arma larga, dos armas cortas, 63 cargadores, 620 cartuchos y un inmueble.

SONORA:

-En Hermosillo, elementos del Ejército Mexicano y Fiscalía del Estado localizaron un vehículo con reporte de robo, aseguraron cuatro armas largas, cuatro cargadores, 53 cartuchos y seis costales de plástico con marihuana.

-En San Luis Río Colorado, elementos de GN y Ejército Mexicano, al realizar una inspección a un vehículo, detuvieron a dos hombres procedentes de Puerto Peñasco y con destino a San Luis Río Colorado, les aseguraron 1,100 kilos de clorhidrato de metanfetamina, en 117 paquetes.

El costo de la droga asegurada es de 298 millones de pesos.

TABASCO:

-En Centro, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), GN, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Profepa catearon un inmueble, aseguraron un arma larga, seis armas cortas, 210 cartuchos, un helicóptero, cuatro vehículos, dos de ellos todo terreno, una retroexcavadora, un remolque, una motocicleta, una cebra, dos avestruces, una tortuga, ocho guacamayas y tres loros cabeza amarilla.

-En Comalcalco, en el poblado Miguel Hidalgo, elementos de SSPC, GN, Ejército Mexicano, Semar, FGR, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a cinco hombres a bordo de un vehículo, asegurándoles dos armas largas, un arma corta, tres cargadores, 34 cartuchos y diversas dosis de drogas.

-En Paraíso, en Barra de Tupilco, elementos de Semar y Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca detuvieron a un sujeto vinculado a una célula delictiva.

VERACRUZ:

-En Poza Rica, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal realizaron una inspección al Centro de Reinserción Social, donde aseguraron 17 encendedores, 31 piezas de metal con mango de madera, una varilla de metal, 20 dispositivos de almacenamiento electrónico, dos navajas, ocho clavos, cinco medicamentos, unas pinzas para electricidad, dos depiladores, cuatro espejos y cinco tijeras.

ZACATECAS:

-En Zacatecas, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos sujetos, aseguraron tres armas largas, seis cargadores, 142 cartuchos y diversas dosis de marihuana.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados de Las Bebelamas de Romero, Estancia de los García, Mezcaltitán, Santa Anita, Ibonia, Las Habitas y Buenavista, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron siete áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 3,000 litros y 150 kilos de sustancias químicas y un reactor de síntesis orgánica.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 64 millones de pesos.

En Mocorito, Sinaloa, en el poblado Rancho Viejo, elementos de Semar y FGR localizaron e inhabilitaron dos laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas, donde aseguraron 4,750 kilos de metanfetamina, 11,150 litros y 3,875 kilos de sustancias químicas, seis reactores, 10 condensadores y material diverso.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 1,622,849 pesos

En Sinaloa, en los poblados de Los Otates, Cofradía, San Antonio, Santa Anita, San José de las Bocas, Estancia de los García y Las Habitas, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron ocho áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 4,810 litros de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica y tres condensadores.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 99 millones de pesos.

En Tamazula, Durango, elementos de Semar localizaron e inhabilitaron dos laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas, aseguraron 21,000 kilogramos de metanfetamina ya procesada, así como diversos precursores químicos, entre ellos: 1,000 litros de ácido clorhídrico, 200 litros de ácido acético, 1,000 litros de tolueno, 200 litros de cianuro de bencilo, 250 litros de P2P, 575 kilogramos de sosa cáustica y 200 kilogramos de cianuro de sodio.

La afectación económica a la delincuencia organizada de 6,532,026,885 pesos.

En Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, elementos de FGR, GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal catearon un inmueble, localizaron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 10,210 litros y 800 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, cuatro reactores, tres condensadores, un vehículo y 13 tanques de gas LP.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 1,787 millones de pesos.

En Hidalgo y Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron un laboratorio clandestino, en la localidad de Alhuajoyucan, Hidalgo, e inhabilitó 19 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 19,550 litros y 950 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, nueve reactores de síntesis orgánica, seis condensadores, una centrifugadora, una camioneta y 13 tanques de gas LP.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 1,983 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En Comalcalco, Tabasco, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía Estatal, Policía Estatal y Policía Municipal catearon un inmueble, aseguraron 193,358 litros de hidrocarburo, cinco vehículos, seis tractocamiones, un autotanque, un montacargas, dos bombas de trasvase, 281 contenedores y dos cisternas.

FGR