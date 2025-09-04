Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 3 de septiembre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del miércoles 03 de septiembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

CHIHUAHUA:

-En Cd. Juárez, elementos de Aduanas, al realizar una inspección en el Puente Internacional Libre-Córdova, detuvieron a una persona de nacionalidad estadounidense, le aseguraron cuatro armas largas, cuatro armas cortas, 11 cargadores, 404 cartuchos, un silenciador y un vehículo.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En la alcaldía Gustavo A. Madero, elementos de Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) catearon un inmueble, detuvieron a nueve personas, entre ellas un menor de edad y aseguraron diversas dosis de drogas.

COAHUILA:

-En Muzquiz, elementos de la GN, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a cinco personas, aseguraron un arma larga, dos kilos de metanfetamina y dosis de marihuana.

El costo de la droga asegurada es de 546,550 pesos.

ESTADO DE MÉXICO:

-En Coacalco y Melchor Ocampo, elementos del Ejército Mexicano, GN, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía del Estado catearon cinco inmuebles, detuvieron a nueve personas, aseguraron un arma larga, un arma corta, dos cargadores, 14 cartuchos y diversas dosis de drogas. Uno de los detenidos fue identificado como generador de violencia.

SINALOA:

-En Culiacán, en el fraccionamiento Urbivilla del Roble, elementos de GN, Ejército Mexicano, SSPC y Policía Estatal aseguraron tres armas largas, dos armas cortas, 20 cargadores, 579 cartuchos, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas y un vehículo.

-En Navolato, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a cuatro personas, aseguraron tres armas largas, dos armas cortas, 40 cargadores, cuatro chalecos tácticos, diversas dosis de droga y un vehículo.

SONORA:

-En Nogales, elementos de Secretaría de Marina (Semar), Policía Estatal y Municipal detuvieron a un hombre a quien le aseguraron 20 pastillas de fentanilo.

-En Agua Prieta, elementos de Aduanas, al realizar una inspección en el Puente Internacional Agua Prieta detuvieron a un sujeto, aseguraron 5,000 cartuchos, además de un vehículo.

TABASCO:

-En Centro, elementos de GN, Ejército Mexicano, Sistema Penitenciario del Estado, SSPC y Comisión Estatal de Derechos Humanos trasladaron a siete personas privadas de su libertad al Centro Penitenciario No. 9, Huimanguillo, aseguraron dos trituradoras para marihuana, tres veladoras, dos auriculares inalámbricos, un módem, un martillo, tres cucharas, un destapador de metal, seis tijeras y en el marco de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, aseguraron 26 teléfonos y dos cargadores para celulares.

VERACRUZ:

-En Xalapa, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a siete personas, aseguraron diversas dosis de drogas, celulares, una laptop y dos motocicletas.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados de San Antonio, La Tasajera, Santa Anita y Palo Dulce, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron cinco áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 1,425 litros de sustancias químicas, dos condensadores y tres quemadores.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 29 millones de pesos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR