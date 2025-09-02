Estrategia Nacional de Seguridad

Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 1 de septiembre de 2025

En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Jalisco

Arresto de presunto delincuente en Guerrero.
Arresto de presunto delincuente en Guerrero. Foto: Gobierno de México.
El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del lunes 01 de septiembre como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.


GUERRERO:

-En Acapulco, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al realizar una inspección, detuvieron a un hombre a bordo de un tractocamión, le aseguraron un arma corta, dos cargadores, 20 cartuchos y diversas dosis de cocaína.

MICHOACÁN:

-En Apatzingán, en el poblado El Llano Grande, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a un hombre, aseguraron un arma larga, cinco cargadores, 107 cartuchos, una motocicleta y tres vehículos.

NUEVO LEÓN:

-En Apodaca, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a cinco personas, aseguraron un arma corta, dos cargadores, 21 cartuchos y diversas dosis de droga.

SINALOA:

-En Culiacán, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a dos personas, aseguraron tres armas largas, 1,600 cartuchos útiles, 27 cargadores, equipo táctico, un vehículo y una motocicleta.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados El Huejote, San Cayetano, Junta de Bagrecitos, Tachinolpa, Agua Caliente de los Monzón, Los Arrayanes, Lo de Bartolo y El Vizcaíno, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 15 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 4,495 litros y 2,850 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina y seis condensadores.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 151 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En Tlajomulco, Jalisco, elementos de GN detuvieron a un sujeto, aseguraron 28,000 litros de diésel y un tractocamión acoplado a un autotanque, asimismo localizaron una toma clandestina.

FGR

