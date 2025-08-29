Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 28 de agosto de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del jueves 28 de agosto de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Ensenada, elementos de Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano localizaron dos vehículos y aseguraron 3,580 kilos de metanfetamina.

CHIAPAS:

-En Puerto Chiapas, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República (FGR) incineraron 31 kilos de narcóticos.

CHIHUAHUA:

-En Cd. Juárez, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal detuvieron a dos personas, les aseguraron dos kilos de fentanilo en pastillas y un kilo de cocaína.

El costo de la droga asegurada es de 7 millones de pesos.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En las alcaldías Iztacalco y Gustavo A. Madero, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), GN, Semar y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) catearon tres inmuebles, detuvieron a cuatro personas, aseguraron dos armas largas, dos armas cortas, 50 cartuchos y diversas dosis de droga.

El costo de la droga asegurada es de 207,000 pesos

MICHOACÁN:

-En Cotija, elementos de GN y Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, 34 cargadores, 200 cartuchos y un artefacto explosivo.

-En Tacámbaro, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo y aseguraron 10 kilos metanfetamina.

El costo de la droga asegurada es de 2.7 millones de pesos.

SINALOA:

-En Concordia, elementos del Ejército Mexicano, GN, FGR, Fiscalía y Policía Estatal aseguraron un costal de 12 kilos y 18 paquetes de una sustancia explosiva.

-En Elota, en el poblado Paredón Colorado, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), FGR, Fiscalía y Policía Estatal localizaron y desmantelaron un campamento utilizado por la delincuencia organizada, aseguraron tres armas largas, cargadores, 854 cartuchos, un artefacto explosivo improvisado y chalecos tácticos.

-En Escuinapa, en el poblado Loma Grande, elementos de Semar y Policía Municipal localizaron dos campamentos, aseguraron dos artefactos explosivos improvisados, 14 cargadores y 408 cartuchos.

-También en Escuinapa, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo y aseguraron cinco armas largas, 39 cargadores, 1,185 cartuchos y dos chalecos tácticos.

-En El Rosario, en el poblado Matatán, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos personas, entre ellas a un menor de edad, les aseguraron cinco armas largas, 64 cargadores, 6,772 cartuchos y seis chalecos tácticos.

SONORA:

-En Caborca, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía del Estado catearon un inmueble, aseguraron una ametralladora, 25 armas largas, 94 cargadores, 9,380 cartuchos, dos cintas metálicas para ametralladora, diversas dosis de droga, cinco chalecos tácticos y un vehículo con blindaje de fábrica.

-En Nogales, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía del Estado aseguraron 4,587 pastillas de fentanilo, 1.6 kilos de heroína y 1.3 kilos de cocaína.

El costo de la droga asegurada es de 3.1 millones de pesos.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados de San Rafael, Los Arrayanes, Portezuelo y Los Taraises, elementos del Ejército Mexicano localizaron cuatro áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, además de 2,980 litros de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 61 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En el marco de la Estrategia para Combatir el Robo de Hidrocarburos en el país, elementos del Ejército Mexicano localizaron una toma clandestina en Jalisco.

En Cárdenas, Tabasco, elementos de GN, Ejército Mexicano, FGR y Policía Estatal catearon un inmueble, aseguraron 88,000 litros de hidrocarburo, tres tractocamiones con autotanques, un contenedor y un vehículo.

