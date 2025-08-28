Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 27 de agosto de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del miércoles 27 de agosto de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Mexicali, elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía del Estado catearon un inmueble, detuvieron a dos personas, le aseguraron un arma larga, dos armas cortas, 10 cargadores, 166 cartuchos, tres granadas de gas, un cerrojo para arma larga, una mira telescópica y tres vehículos.

-En Tijuana, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Municipal detuvieron a una persona, le aseguraron 13 kilos de metanfetamina y un vehículo.

CHIHUAHUA:

-En Ciudad Juárez, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN) y Fiscalía Estatal detuvieron a dos hombres, les aseguraron dos kilos de pastillas de fentanilo, 200 gramos de cocaína en piedra y un kilo de cocaína.

-En Guadalupe y Calvo, elementos del Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal aseguraron dos armas largas, 25 cargadores, 580 cartuchos, equipo táctico y un casco balístico.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Gustavo A. Madero, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con apoyo de elementos de la GN y Fiscalía General de Justicia (FGJ) catearon tres inmuebles, detuvieron a cuatro personas, aseguraron un arma corta y diversas dosis de droga.

El costo de la droga asegurada es de 119,000 pesos.

-En la alcaldía Iztacalco, en las colonias Ramos Millán y Agrícola Oriental, policías de la SSC, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano, GN y FGJ, durante el cateo a un inmueble, detuvieron a tres personas con 299 dosis de cocaína, 291 de marihuana, 297 de metanfetamina, dos armas largas, dos armas cortas, 50 cartuchos útiles y cuatro cargadores.

GUANAJUATO:

-En Pénjamo, elementos de la Policía Estatal catearon un inmueble, aseguraron un arma larga, cartuchos, cargadores, equipo táctico, un vehículo y una motosierra.

JALISCO:

-En Guadalajara, elementos de la Fiscalía del Estado y de Michoacán detuvieron a una persona acusada del delito de secuestro.

MICHOACÁN:

-En Uruapan, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Municipal detuvieron a dos hombres, les aseguraron un arma corta, cargadores, 82 cartuchos, metanfetamina, una antena satelital, un dron y un vehículo.

NUEVO LEÓN:

-En San Nicolás, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Estatal detuvieron a un sujeto requerido por el gobierno de los Estados Unidos por delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

-En Galeana, elementos de la SSPC y Fiscalía Estatal detuvieron a dos hombres, uno de ellos de nacionalidad extranjera, le aseguraron 50,000 pastillas de fentanilo.

SINALOA:

-En Badiraguato, en el poblado de Huixiopa, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 42 kilos de fentanilo, 21 kilos de cocaína y nueve kilos de fentanilo en pastillas.

El costo de la droga asegurada es de 349.5 millones de pesos.

-En Escuinapa, elementos de Semar aseguraron dos artefactos explosivos improvisados, 408 cartuchos y 14 cargadores en dos campamentos clandestinos abandonados.

-En Culiacán, en el Centro Penitenciario Aguaruto, elementos de GN y Policía Estatal realizaron una inspección en los módulos 4, 5 y 28 donde aseguraron siete armas cortas, cargadores, cartuchos, diversas dosis de drogas, dos kilos de marihuana y dos equipos de radio-comunicación.

-En Culiacán, elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal detuvieron a un hombre a bordo de un vehículo con reporte de robo, aseguraron tres armas largas, tres chalecos balísticos y diversas dosis de droga.

-En Elota, elementos del Ejército Mexicano, al realizar patrullajes de vigilancia detuvieron a una persona, le aseguraron dos armas largas, 21 cargadores, 630 cartuchos, un chaleco táctico, dos placas balísticas, dos mochilas y un teléfono celular.

SONORA:

-En Benjamín Hill, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a un hombre a bordo de un vehículo, le aseguraron un arma corta, 51 cartuchos y aproximadamente 200 kilos de metanfetamina.

El costo de la droga asegurada es de 54.2 millones de pesos.

TAMAULIPAS:

-En Nuevo Laredo, elementos de GN y Ejército Mexicano, al realizar una inspección a un contenedor procedente de San Luis Potosí y con destino a Arkansas, Estados Unidos, localizaron 20 tarimas con piedra donde aseguraron 530 kilos de metanfetamina.

El costo de la droga asegurada es de 144 millones de pesos.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán, Sinaloa, en los poblados de El Mirador Sabinito, San Rafael, Nuevo Mundo y El Vizcaíno, elementos del Ejército Mexicano localizaron cuatro áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 1,510 litros y 175 kilos de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 34 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En el marco de la Estrategia para Combatir el Robo de Hidrocarburo en el país, en Pénjamo, Guanajuato, elementos de GN y Seguridad Física de PEMEX localizaron e inhabilitaron tres tomas clandestinas, aseguraron 13,500 litros de gasolina, un centro de acopio y 2,000 metros de manguera de alta presión.

En Mérida, Yucatán, elementos de Semar y FGR, durante el cateo a un inmueble, aseguraron tres tanques de almacenamiento, seis bidones con sustancia líquida amarilla, 33 cubitanques con material sintético translúcido, dos tambos con sustancia líquida color ámbar, un tractocamión con autotanque, tres semirremolques con un tanque con capacidad de 31,000 litros cada uno.

