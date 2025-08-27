Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 26 de agosto de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del martes 26 de agosto de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Tijuana, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano y Fiscalía del Estado catearon un inmueble, detuvieron a un hombre, aseguraron arma corta, 17 cartuchos, un kilo de fentanilo, dos kilos de heroína, 901 gramos de cocaína, cuatro celulares y tres vehículos.

El costo de la droga asegurada es de nueve millones de pesos.

ESTADO DE MÉXICO:

-En Toluca, elementos de la Fiscalía del Estado detuvieron a un sujeto por el delito de extorsión.

GUANAJUATO:

-En San Miguel de Allende, elementos de la Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano detuvieron a tres hombres, aseguraron dos armas largas, dos armas cortas, 16 cargadores, 33 cartuchos, además de un vehículo con reporte de robo.

-En Silao, colonia Parque Industrial Colinas, elementos de la Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a dos personas, les aseguraron un arma corta y un vehículo.

MICHOACÁN:

-En Huaniqueo de Morales, elementos de la Fiscalía del Estado detuvieron a siete personas, entre ellos un menor de edad, aseguraron cinco armas largas, cinco armas cortas, 10 cargadores, 94 cartuchos y dos vehículos.

SINALOA:

-En Escuinapa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron y aseguraron tres armas largas, 1,166 cartuchos, 26 cargadores, una cinta eslabonada, dos chalecos tácticos y un vehículo blindado abandonado.

TABASCO:

-En Centla, elementos de GN, Semar y Policía Estatal detuvieron a cinco personas, aseguraron un arma larga, cuatro armas cortas, 72 cartuchos, diversas dosis de droga, dos chalecos tácticos y un vehículo.

TAMAULIPAS:

-En Nuevo Laredo, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo en el que aseguraron tres armas largas, 18 cargadores, 221 cartuchos, seis placas balísticas, tres cascos balísticos y tres chalecos tácticos.

-En Río Bravo, elementos de GN y Ejército Mexicano localizaron un vehículo en el que aseguraron tres armas largas, 19 cargadores y 493 cartuchos.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán, Sinaloa, en los poblados de San Cayetano, El Llano de las Palmas, Los Vasitos, San Miguel de las Mesas y La Esperanza, elementos del Ejército Mexicano localizaron cinco áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 2,610 litros y 100 kilos de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica y un condensador.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 55 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En el marco de la Estrategia para Combatir el Robo de Hidrocarburos en el país, elementos del Ejército Mexicano localizaron siete tomas clandestinas, cuatro en Jalisco, dos en Puebla y una en Hidalgo.

En Umán, Yucatán, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Estatal catearon un inmueble donde aseguraron 110,000 litros de hidrocarburo, un tractocamión, cuatro autotanques y cuatro bombas centrifugas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR