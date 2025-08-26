Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 25 de agosto de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del lunes 25 de agosto de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

GUERRERO:

-En Acapulco, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejercitó Mexicano, Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía del Estado detuvieron a un sujeto dedicado a la venta de droga y homicidios en la zona, le aseguraron un arma corta y diversas dosis de drogas.

NUEVO LEÓN:

-En China, elementos del Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal detuvieron a tres personas, les aseguraron dos armas largas, un arma corta, seis cargadores, cartuchos, diversas dosis de drogas y un equipo de radiofrecuencia.

-En Linares, elementos de la Policía Estatal aseguraron armas de fuego, equipo táctico y un vehículo.

SINALOA:

-En Concordia, en la localidad El Batel, elementos del Ejército Mexicano, al realizar patrullajes de vigilancia, localizaron un campamento clandestino, aseguraron un arma larga, un aditamento lanzagranadas, 49 cargadores y 2,100 cartuchos.

SONORA:

-En Nogales, elementos de Semar y Policía Estatal detuvieron a un hombre a quien le aseguraron 30 pastillas de fentanilo.

-En Cajeme, Hermosillo y Caborca, elementos de Semar y Policía Estatal detuvieron a seis personas, les aseguraron diversas dosis de marihuana, metanfetamina, cocaína, además de un vehículo, dos motocicletas y dinero en efectivo.

TAMAULIPAS:

-En San Fernando, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo con reporte de robo, aseguraron tres armas largas, 87 cargadores y 1,690 cartuchos.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados de La Nanchi, Las Tapias, Agua Caliente de los Monzón, San Antonio, Paredón Colorado y Baila, elementos del Ejército Mexicano localizaron seis áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 1,520 litros de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica y un condensador.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 31 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En el marco de la Estrategia para Combatir el Robo de Hidrocarburos en el país, elementos del Ejército Mexicano localizaron cuatro tomas clandestinas en Hidalgo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR