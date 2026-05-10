La Iglesia alerta por redadas migrantes

Migrantes caminan en una caravana, el pasado 25 de marzo, en Huehuetán, Chiapas.

La Arquidiócesis Primada de México pidió a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración (INM) suspender presuntas redadas contra personas migrantes en la Ciudad de México, tras reportes de detenciones irregulares.

A través de su editorial “Desde la Fe”, advirtió que la Pastoral de Movilidad Humana de la Arquidiócesis recibió testimonios directos sobre operativos contra migrantes en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo e Iztapalapa.

20 por ciento se ha elevado la permanencia de personas migrantes aquí

En la zona centro, la Iglesia católica recibió reportes de presuntas detenciones arbitrarias en las colonias Guerrero, San Rafael, así como en zonas de La Merced, Tepito y Polanco, donde personal del INM y de Gobernación han interceptado a personas extranjeras para trasladarlas a estaciones migratorias y, posteriormente, a otros estados.

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Personal del INM recibiendo a repatriados en Tijuana, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

Según la Pastoral de Movilidad Humana, la Arquidiócesis señaló que los distintos operativos se han realizado sin órdenes oficiales ni identificación de agentes, lo que calificó como “alarmante”, debido a que entre las personas detenidas hay solicitantes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

“Detener a quien ya cuenta con un documento expedido por la propia autoridad que lo protege representa una contradicción inadmisible y una violación directa al principio de no devolución, consagrado en nuestro orden jurídico y en los tratados internacionales firmados por México”, afirmó la Arquidiócesis.

Arquidiócesis pide intervención de la CNDH

Por lo anterior, solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), para que acudan a los puntos donde ocurren los operativos y a las estaciones migratorias, con el fin de documentar posibles abusos, detenciones arbitrarias o violaciones a los derechos humanos.

Para la Iglesia católica, “ninguna persona pierde su dignidad por su condición migratoria”, e insistió en que las personas migrantes “no son una amenaza”. “Son personas, hombres y mujeres con historias, heridas, familias y esperanzas”, sostuvo.

“ La manera en que tratamos a quienes llegan buscando refugio habla también del país que queremos ser . México ha sabido históricamente abrir espacios de acogida, solidaridad y humanidad aun en medio de las diferencias. Mantengamos firme nuestra vocación humana de reconocer la dignidad de toda persona, especialmente de quien más nos necesita”, concluyó la Arquidiócesis.

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cehr