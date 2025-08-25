Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 22, 23 y 24 de agosto de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 22, 23 y 24 de agosto de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

CHIAPAS:

-En Frontera Comalapa, elementos de Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal catearon tres inmuebles, detuvieron a dos personas, aseguraron cinco armas largas, 35 cargadores, cartuchos, diversas dosis de marihuana, cuatro chalecos tácticos, dos placas balísticas y 81 cabezas de ganado.

CHIHUAHUA:

-En Coyame de Sotol, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos hombres, aseguraron cinco armas largas, 80 cargadores, 500 cartuchos y 11 chalecos tácticos.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En la alcaldía Iztapalapa, en la colonia Paraje Zacatepec, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Robo de Vehículos y Transporte, y personal de la Secretaría de Marina (Semar), durante el cateo a un inmueble, detuvieron a una persona y aseguraron 1.5 toneladas de autopartes.

-En las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, elementos de SSC, Semar, Ejército Mexicano y Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, durante el cateo a dos domicilios, aseguraron 30 tabiques, 300 dosis de cocaína, tres kilos de marihuana y 20 kilos de metanfetamina.

COLIMA:

-En Colima, elementos de FGR, Semar, SSPC, Ejército Mexicano y GN detuvieron a un sujeto con orden de detención provisional con fines de extradición por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

GUERRERO:

-En un aseguramiento en la mar, a 330 millas náuticas al Suroeste de Acapulco, elementos de Semar aseguraron 30 bultos con un peso de 900 kilos de cocaína con una radiobaliza.

-En Acapulco, a 327 millas náuticas, personal naval de Semar localizó una embarcación con cuatro tripulantes, uno de ellos de nacionalidad extranjera, se aseguraron 20 bultos con de 601 kilos de cocaína.

MICHOACÁN:

-En Parácuaro, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron dos armas largas, siete cargadores, 248 cartuchos, dos chalecos tácticos y un vehículo.

NUEVO LEÓN:

-En Doctor Coss, elementos de la Policía Estatal aseguraron ocho armas largas, equipo táctico, 20 cargadores y 200 cartuchos.

PUEBLA:

-En Puebla, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a una persona por el delito de robo de hidrocarburo, narcomenudeo, extorsión, robo a transporte de carga y homicidio en los municipios de Ixtacuixtla, Tlaxcala, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca y Tlahuapan, Puebla. Le aseguraron un arma corta y diversas dosis de drogas.

-En Ahuazotepec, elementos de Semar detuvieron a dos sujetos, aseguraron dos armas cortas, 60 cartuchos útiles y cinco cargadores.

QUERÉTARO:

-En Querétaro, elementos de la SSPC, Ejército Mexicano, GN, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a cinco personas, entre ellos, uno de los autores del homicidio de 10 personas en un bar en el mismo estado en noviembre de 2024.

-En Querétaro, elementos de la GN, Ejército Mexicano, Fiscalía Estatal, Policía Estatal y Municipal catearon cuatro inmuebles, detuvieron a tres personas, les aseguraron un arma corta, 11 kilos de marihuana, 5.4 kilos de cocaína, diversas dosis de cocaína, dinero en efectivo, 13 celulares, dos discos duros, cuatro computadoras portátiles, tres tabletas digitales y una motocicleta.

El costo de la droga asegurada es de 1.3 millones de pesos.

SINALOA:

-En Culiacán, en el fraccionamiento Parque San Luis, elementos del Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a dos hombres, aseguraron dos armas largas, un arma corta, un lanzagranadas y un vehículo con reporte de robo.

-También en Culiacán, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a cinco personas, les aseguraron cuatro armas largas, 26 cargadores, 869 cartuchos y un inmueble.

-En Culiacán, en la colonia San Luis, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal detuvieron a dos personas, aseguraron dos armas largas, un arma corta, un aditamento de tubo lanzagranadas, 827 cartuchos útiles, 12 cargadores, una motocicleta y un vehículo.

-En Navolato, en un camino de terracería de la sindicatura de San Pedro de Rosales, elementos de la Policía Estatal localizaron un vehículo con reporte de robo, aseguraron siete armas largas, un arma corta, siete cargadores, 278 cartuchos, una bolsa con marihuana, una bolsa con metanfetamina, cuatro chalecos tácticos, ocho placas y dos cascos balísticos.

-En La Concordia, elementos de Semar aseguraron 18 cargas de explosivos, un costal con un peso de 25 kilos con la leyenda agente explosivo, con características propias de los explosivos utilizados en minería, mismos que se encontraban abandonados.

-En San Ignacio, en el poblado Acatitlán, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo con blindaje de fábrica, asegurando seis artefactos explosivos improvisados y una pistola antidrón.

-En Culiacán, en la localidad Miguel Valdez Quintero, elementos de FGR y Ejército Mexicano catearon un inmueble, aseguraron 1,200 kilos metanfetamina y 25 kilos de cocaína.

El costo de la droga asegurada es de 328.6 millones de pesos.

-En Culiacán, con trabajos de inteligencia, elementos del Ejército Mexicano y FGR aseguraron 260,780 litros y 101,119 kilos de precursores químicos, dos reactores de síntesis orgánica, cuatro destiladores, una centrifugadora, dos remolques de caja seca, cuatro montacargas y dos vehículos.

El costo de la droga asegurada es de 7,423 millones de pesos

-En Culiacán y San Ignacio, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a seis hombres, aseguraron dos armas cortas, cuatro cargadores, 24 cartuchos, diversas dosis de drogas, una cuatrimoto y un vehículo.

SONORA:

-En Álamos, elementos de GN y Ejército Mexicano localizaron un vehículo, aseguraron dos armas largas, 30 cargadores, 1,435 cartuchos y un chaleco táctico.

-En Cajeme, en la colonia Agrónomos, elementos de Semar, Ejército Mexicano, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal y Municipal liberaron a una persona privada de su libertad y detuvieron a cuatro personas les aseguraron tres armas largas, 20 cargadores, 585 cartuchos útiles, un arma corta, un vehículo, tres chalecos balísticos y ponchallantas.

-En San Luis Río Colorado, en un puesto de seguridad, elementos de GN, Ejército Mexicano y FGR, al realizar una inspección a un tractocamión procedente de Puerto Peñasco, Sonora, con destino a Mexicali, Baja California, detuvieron a una persona y aseguraron 1,201 paquetes con cocaína.

-En General Plutarco Elías Calles, elementos de Aduanas, al realizar una inspección a un vehículo, detuvieron a dos personas de nacionalidad estadounidense, les aseguraron una ametralladora, 10 armas largas, tres armas cortas, 64 cargadores, 14,000 cartuchos y una mira telescópica.

-En Nogales, elementos de FGR, Ejército Mexicano, Fiscalía Estatal, Policía Estatal y Policía Municipal catearon un inmueble, aseguraron 1,774 pastillas de fentanilo, cuatro cargadores, 99 cartuchos, un chaleco táctico y cuatro vehículos con reporte de robo.

El costo de la droga asegurada es de 665,000 pesos.

-En Opodepe, elementos de GN, Ejército Mexicano, en un puesto de seguridad, al realizar una inspección a un tractocamión procedente de Guadalajara, Jalisco y con destino a Tijuana, detuvieron a una persona, aseguraron 84 kilos de cocaína y tres kilos de metanfetamina.

El costo de la droga asegurada es de 19.5 millones de pesos.

TAMAULIPAS:

-En Padilla, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a cinco personas, le aseguraron un arma corta, un cargador, siete cartuchos y un vehículo.

-En Tampico, elementos de Semar, SSPC y FGR, derivado del aseguramiento de un buque cisterna, detuvieron a una persona dedicada al contrabando de combustible fiscalizado.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán, Sinaloa, en los poblados de Portezuelo y Cabañas de Tacuichamona, elementos del Ejército Mexicano localizaron dos áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 1,850 litros de sustancias químicas y una mezcladora.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 37 millones de pesos.

En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados de El Sifón, El Zapote de los Moya, Portezuelo y Los Vasitos, elementos del Ejército Mexicano localizaron cinco áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 3,650 litros de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica y una mezcladora.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 74 millones de pesos.

En Badiraguato, Sinaloa, en el poblado de Huixiopa, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 30 kilos fentanilo, una máquina troqueladora de pastillas, un horno metálico y dos aspiradoras.

El costo de la droga asegurada es de 223 millones de pesos.

En Culiacán y Mocorito, en los poblados de El Sauz, El Llano de la Palma, Estancia de Los García y La Cañada, elementos del Ejército Mexicano localizaron cuatro áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, asegurando 7,750 litros y 625 kilos de sustancias químicas, un destilador y una mezcladora.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 171 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En Huauchinango, Puebla, en el poblado Mesa de Capulines, elementos de Semar y Seguridad Física de PEMEX localizaron y aseguraron una toma clandestina conectada al poliducto Tuxpan – Azcapotzalco.

En Pénjamo, Guanajuato, elementos de GN y PEMEX localizaron e inhabilitaron dos tomas clandestinas, asegurando 32,830 litros de gasolina, un autotanque y dos motobombas.

