Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 21 de agosto de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del jueves 21 de agosto de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

CHIHUAHUA:

-En Cuauhtémoc, elementos de la Guardia Nacional (GN) localizaron un vehículo, aseguraron un arma larga, tres cargadores, 36 cartuchos y 275 kilos de marihuana.

El costo por la droga asegurada es de 939,600 pesos.

ESTADO DE MÉXICO:

-En Zumpango, elementos de la Policía Estatal y Municipal detuvieron a cinco personas relacionadas con el homicidio de una pareja, les aseguraron tres armas largas, un arma corta, cartuchos, un chaleco balístico, tres kilos de marihuana y dos vehículos.

ESTADO DE MÉXICO, JALISCO y NAYARIT:

-En el Estado de México, Jalisco y Nayarit, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Ejército Mexicano y GN catearon 16 inmuebles, detuvieron a 14 personas, aseguraron cuatro armas largas, 27 armas cortas, cuatro granadas, cajas con cartuchos útiles, cargadores, placas balísticas, siete vehículos y una motocicleta.

MICHOACÁN:

-En Morelia, elementos de la SSPC, GN, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a tres personas acusados por los delitos de extorsión y secuestro, les aseguraron dos armas cortas y tres vehículos.

QUERÉTARO:

-En Pedro Escobedo y Amealco de Bonfil, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía del Estado, Policía Estatal y Municipal catearon cinco inmuebles, detuvieron a tres personas, les aseguraron cuatro armas largas, cinco armas cortas, dos pistolas de fabricación artesanal, dos cargadores y 1,128 cartuchos.

SINALOA:

-En Culiacán, en el poblado El Limón de los Ramos, elementos de SSPC y Policía Estatal localizaron y aseguraron dos armas cortas, un cargador, 186 cartuchos y tres bolsas con metanfetamina.

-En Elota, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un fusil Barret, cinco armas largas, 48 cargadores, 1,753 cartuchos, una granada de fragmentación, un cofre metálico para cartuchos, cuatro chalecos tácticos, seis placas balísticas y equipo táctico.

-En Guamúchil, en el poblado Las Brisas, elementos de Semar y SSPC detuvieron a una persona vinculada al trasiego de droga vía aérea, aseguraron un arma larga, un cargador y un vehículo con reporte de robo.

SONORA:

-En Nogales, elementos de Semar y Policía Estatal detuvieron a una persona, le aseguraron 70 pastillas de fentanilo.

TABASCO:

-En Cárdenas, elementos de Semar y Policía Estatal detuvieron a seis personas, aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles y diversas dosis de droga.

-En Centro, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, Fiscalía Estatal y SSPC detuvieron a una persona perteneciente a una corporación de seguridad, le aseguraron 380 dosis marihuana, 85 dosis de metanfetamina y dinero en efectivo.

TAMAULIPAS:

-En Reynosa, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron un arma larga, cartuchos y un vehículo con blindaje artesanal.

VERACRUZ:

-En Atzalan y Jesús Carranza, elementos de Semar y Policía Municipal detuvieron a cinco personas, aseguraron dos armas largas, cuatro armas cortas, tres cargadores, 12 cartuchos útiles, 10 envoltorios con marihuana y una camioneta.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Nuevo San Juan Parangaricutiro, en Michoacán, elementos del Ejército Mexicano localizaron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas, aseguraron 50 kilos de metanfetamina, 1,000 litros de sustancias químicas, tres reactores de síntesis orgánica, ocho condensadores y seis centrifugadoras.

La afectación económica a las organizaciones delictivas de 1,210 millones de pesos.

En Culiacán y Cosalá, en Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano inhabilitaron seis áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas, aseguraron 2,340 litros y 50 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina y tres reactores de síntesis orgánica.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 49 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En los estados de Hidalgo y Querétaro, elementos del Ejército Mexicano localizaron cuatro tomas clandestinas para la extracción ilegal de hidrocarburo, tres en Hidalgo y una en Querétaro.

En Tototlán, Jalisco, elementos de GN localizaron dos tomas clandestinas herméticas para la extracción de hidrocarburo, aseguraron dos camiones tipo torton con cisterna adaptada, 2,500 metros de manguera de alta presión y 32,000 litros de combustible.

