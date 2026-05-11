Cae José Antonio ‘N’, líder delictivo vinculado a buque ‘huachicolero’ asegurado en Tamaulipas

José Antonio ‘N’, identificado como líder de célula delictiva vinculada al Cártel del Noreste.

Autoridades federales detuvieron a José Antonio “N”, identificado como líder de una célula delictiva vinculada con el Cártel del Noreste y con actividades de huachicol.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que la captura siguió a las investigaciones por el decomiso de un buque con combustible ilegal en Tamaulipas.

A través de una publicación en redes sociales, García Harfuch detalló que la detención fue resultado de cuatro órdenes de cateo ejecutadas por autoridades federales, por las cuales también fue detenida una mujer.

En Nuevo León, derivado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas, personal de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutaron cuatro órdenes de cateo.



Como resultado, fue detenido José Antonio “N”, identificado como líder de una célula afín al… pic.twitter.com/03sSpQIyWm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 11, 2026

En la operación se aseguraron 10 armas de fuego, varias dosis de droga, 11 vehículos, seis motocicletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y siete tigres.

García Harfuch detalló que “las investigaciones continúan”.

Finalmente, el titular de la SSPC puntualizó que, en esta operación, participaron elementos de su dependencia, de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República.

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