¿Quién es Carolyn Adams, la esposa de José Ramón López Beltran, hijo de AMLO? FOTOS

Se desató una fuerte ola de críticas en redes sociales luego de que se viralizara un video en redes sociales en el que aparece José Ramón López Beltrán junto a su esposa Carolyn Adams en una tienda Cartier ubicada en Cancún, Quintana Roo.

Esta no es la primera vez que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa están bajo la crítica del ojo público, pues estos han sido señalados en varias ocasiones por las compras y viajes que realizan.

En marzo se publicó un video en el que aparece López Beltrán junto a su hijo en una alberca de un hotel ubicado en Cozumel, a lo que Carolyn Adams respondió por medio de una publicación en sus redes sociales.

Carolyn Adams y José Ramón López Beltrán ı Foto: Redes Sociales

“Gracias por el video. Captaron un momento tierno: un papá celebrando su cumpleaños con su hijo. Qué lástima que, en lugar de estar creando estos recuerdos con sus propios hijos… decidan grabar a los míos” señaló Adams en su publicación.

En la misma publicación precisó que pasaron dos noches en el hotel, y que pagaron un total de 536 dólares por su hospedaje, que son 9 mil 896 pesos al cambio de hoy.

Publicación de Carolyn Adams ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Carolyn Adams?

El hijo de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán está casado con Carolyn Adams, con quien tiene tres hijos, de acuerdo con las fotografías que comparte en redes sociales.

Carolyn mantiene varios datos de su vida personal totalmente fuera del ojo público, por lo que no se conocen muchos datos sobre ella.

Sobre la información que se conoce de Adams, se señala que cuenta con estudios en Estados Unidos, en donde obtuvo la beca Bill Clinton para estos.

Asimismo, se sabe que tras concluir sus estudios viajó a Dubai y vivió ahí durante un tiempo mientras fungía como asesora para la compañía British Petroleum.

Carolyn Adams y Andrés Manuel López Obrador ı Foto: Redes Sociales

Es de conocimiento público que Carolyn Adams es empresaria, y se ha desempeñado como cabildera dentro de Cava Energy, una compañía proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por medio de sus redes sociales comparte momentos familiares junto a su esposo, y ha emitido su postura ante los señalamientos que han recibido en medios nacionales sobre su estilo de vida.

En diversas publicaciones ha precisado que los señalamientos que han hecho en contra de ella y su esposo son “morbo y linchamiento“, pues la austeridad “aplica al uso del dinero público: a que el gobierno deje de gastar en excesos, privilegios y lujos pagados con recursos del pueblo.”

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