Rosa Icela Rodríguez y Evelyn Salgado recorren comunidades de Chilapa

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaun Pardo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, junto con los integrantes de la Mesa de Paz estatal, recorrieron las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, para atender la situación que se vive en Chilapa de Álvarez y subrayar que el diálogo es una prioridad para el Estado mexicano.

“Desde el Gobierno de México creemos firmemente que la resolución de los conflictos entre personas, comunidades y autoridades debe construirse siempre a través de la concertación, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos. Esos deben ser los principios rectores para la atención a la ciudadanía y la construcción de paz”, expresó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez

Durante el recorrido por las comunidades, donde se encuentran alojadas las familias desplazadas, se habló con las personas afectadas y se escucharon sus demandas para ofrecer condiciones de seguridad, con el establecimiento de un corredor seguro que les permita acceder a víveres, así como atención médica, alimentación e insumos de primera necesidad.

Además, se hizo el compromiso de restablecer las Bases de Operaciones Interinstitucionales por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal, y arribarán las brigadas para el acceso a programas sociales de Bienestar.

También se organizarán ferias de servicios y trámites a partir de la próxima semana, con la participación de las instancias de los gobiernos federal y estatal, así como el Tianguis del Bienestar.

Se propuso una mesa de diálogo entre los comisarios ejidales y el gobierno estatal y federal, que permita firmar un acuerdo para construir condiciones duraderas de paz y convivencia en la región.

Para el Gobierno de México es fundamental mantener abiertos estos puentes de comunicación, porque estamos convencidos de que el diálogo permanente ayuda a resolver los conflictos y también a preservar la paz.

“La violencia nunca será el camino. El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades y garantizar condiciones de paz, seguridad y dignidad para todas y todos”, destacó la titular de Gobernación Rosa Icela Rodríguez.

Asimismo, participaron en el diálogo, el comandante de la Novena Región Militar, general José Roberto Flores Montes de Oca; el comandante de la Octava Región Naval, Martín Enrique Barney; el coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Óscar García; el comisionado del Servicio de Protección Federal, Francisco Javier Moreno Montaño; el subsecretario de Gobernación, César Yáñez; y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Yuriria Rodríguez.

Además del comandante de la 35 Zona Militar, Juan Ignacio Hernández; el titular de la coordinación territorial de la Guardia Nacional, general de brigada Juan Carlos Guzmán; el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledesma; el fiscal General del Estado, Jesús Zipacná Torre; el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez; el coordinador regional del IMSS Bienestar, Tomás Miranda; la titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso; y el secretario técnico de la Mesa de Paz, Héctor Daniel Ocampo.

Junto con la gobernadora @EvelynSalgadoP estuvimos en la localidad de Alcozacán, en #Chilapa, #Guerrero, donde se logró el retiro de bloqueos, dialogamos con la población y le brindamos servicios médicos, alimentación y seguridad. Como nos instruyó la Presidenta @Claudiashein,… pic.twitter.com/gqDxnwx9PY — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 13, 2026

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FGR