‘No me voy a meter’: Sheinbaum se deslinda de candidaturas en Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que vaya a intervenir en la definición de candidaturas de Morena rumbo a las elecciones del próximo año y sostuvo que esa responsabilidad corresponde únicamente al partido y a sus órganos internos.

La mandataria federal subrayó que el Gobierno de México no debe involucrarse en los procesos partidistas y reiteró que será la dirigencia nacional de Morena la encargada de conducir el método de selección de aspirantes.

“Eso ya le corresponde a Ariadna ya. Yo nada más dije que en Morena se hacen encuestas. No tendría que corresponder a nosotros. No, al gobierno no le corresponde. Yo no me voy a meter a decidir quiénes son los candidatos de Morena. Nunca lo haría”, afirmó.

Ariadna Montiel, en un discurso frente a militantes de Morena tras asumir como dirigente nacional, el 3 de mayo de 2026. ı Foto: Captura de video

La titular del Ejecutivo enfatizó que el partido guinda cuenta con mecanismos internos para definir a sus candidatos a gubernaturas, alcaldías, diputaciones federales y, en algunos casos, diputaciones locales.

En ese sentido, explicó que la determinación de perfiles deberá quedar en manos de la dirigencia partidista encabezada por Ariadna Montiel, así como de los procedimientos establecidos por Morena.

“Le corresponde al partido y al mecanismo con lo que se deciden los candidatos o candidatas a gobernador, gobernadora, a presidentes municipales, a diputados federales y en algunos casos diputados locales”, señaló.

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron luego de ser cuestionada sobre los tiempos para la definición de candidaturas, particularmente ante la cercanía de eventos internacionales como el Mundial de Futbol de 2026, que tendrá a México como una de las sedes.

Al respecto, la presidenta aclaró que hasta ahora únicamente se ha mencionado que Morena abrirá su convocatoria en junio, pero insistió en que será el partido quien determine los tiempos y lineamientos del proceso interno.

“No, en junio entiendo que Morena dijo que iba apenas a abrir su convocatoria…”, comentó.

Aunque evitó profundizar sobre posibles aspirantes o escenarios electorales, Sheinbaum reiteró que mantendrá distancia de las decisiones partidistas para evitar cualquier señal de intervención desde el Gobierno federal.

Las elecciones de 2027 renovarán diversas gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales en distintas entidades del país, por lo que Morena prevé iniciar en los próximos meses la organización de sus procesos internos de selección.

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MSL