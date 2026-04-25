Estadounidenses muertos en Chihuahua contaban con permiso de visitante y diplomático, no para operaciones

Un operativo para desmantelar un laboratorio de metanfetamina en Guachochi, Chihuahua, en fotografía de archivo.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que ninguno de los dos agentes estadounidenses muertos en Chihuahua el 19 de abril contaba con permiso para llevar a cabo actividades operativas en territorio nacional, por lo que se llevan a cabo las indagaciones correspondientes.

Por el contrario, destacó que uno de los agentes ingresó en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas y, el otro, con pasaporte diplomático.

Así lo informó el Gabinete de Seguridad en un comunicado, en donde lamentó el fallecimiento de los cuatro agentes, dos connacionales y los dos estadounidenses, pero enfatizó que estos últimos no contaban con “acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional”.

Respecto de las dos personas extranjeras que lamentablemente perdieron la vida, se informa que, de acuerdo con los registros migratorios disponibles, una de ellas ingresó al país en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, y la otra con pasaporte diplomático. Ninguna contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional Gabinete de Seguridad del Gobierno de México



En el mismo sentido, se enfatizó que ni el Gobierno de México, ni ninguna institución del Gabinete de Seguridad ni la Secretaría de Relaciones Exteriores tenían conocimiento de que agentes extranjeros “estuvieran operando o fueran a participar físicamente en alguna acción operativa dentro del territorio nacional”.

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/eNWvD6l4om — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 25, 2026

Por lo anterior, enfatizó que continuará con las indagaciones pertinentes, en colaboración con autoridades locales y la Embajada de Estados Unidos en México.

En este sentido, el Gabinete de seguridad enfatizó que, de acuerdo con la legislación mexicana, “no se permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional”, y que toda cooperación internacional en materia de seguridad se realiza “siempre con respeto absoluto a la soberanía nacional”.

La cooperación internacional en materia de seguridad se desarrolla mediante mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, siempre con respeto absoluto a la soberanía nacional, la reciprocidad, la confianza mutua y sin subordinación Gabinete de Seguridad del Gobierno de México



Finalmente, el Gabinete federal de seguridad lamentó la muerte de los dos connacionales y los dos extranjeros el 19 de abril, y aseguró que mantiene el acompañamiento institucional a sus familias y autoridades correspondientes.

Ayer, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció la creación de un grupo especializado en investigar la operación que derivó en la muerte de los cuatro agentes.

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