¿Qué es el Tren de Aragua, grupo criminal venezolano del cual se detuvo un operador en México?

¿Qué es el Tren de Aragua y qué se sabe de la presencia de este cártel venezolano en México?

Autoridades mexicanas han intensificado el combate a grupos criminales en meses recientes, sin embargo, las operaciones alcanzaron una dimensión transnacional este sábado 4 de octubre cuando se detuvo a un operador en nuestro país de la organización de origen venezolano Tren de Aragua, junto a dos colaboradores.

El Tren de Aragua no es nuevo: es una organización criminal con más de dos décadas de existencia. Incluso, el gobierno de Estados Unidos, que recientemente emprendió una fuerte lucha contra los cárteles latinoamericanos, ha apuntado directamente a éste y otros grupos delictivos venezolanos, como el Cártel de los Soles.

En seguimiento a trabajos de investigación relacionados con la organización delictiva “Tren de Aragua”, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”,… pic.twitter.com/PHYbiAK9lu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 4, 2025

Sin embargo, como quedó demostrado con la detención del operador del Tren de Aragua en México, la existencia de este cártel no es sólo un problema transnacional, sino nacional, pues desde hace algunos años se ha documentado la presencia de este grupo criminal en nuestro país.

¿Qué es el Tren de Aragua, grupo criminal venezolano con presencia en México?

El Tren de Aragua es una megabanda criminal venezolana, considerada la organización de este tipo más poderosa del país sudamericano.

Imagen de quien se ha identificado como supuestos integrantes del Tren de Aragua. ı Foto: Cortesía El Mundo

Se originó en el estado venezolano de Aragua, en 2005, como un colectivo de trabajadores que cobraban sobornos en proyectos de construcción, pero rápidamente evolucionó a un grupo criminal con una amplia y compleja organización, con operaciones en todo el país e, incluso, en otras naciones latinoamericanas como Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador y, más recientemente, México.

El Tren de Aragua cuenta con miles de miembros y es señalado como responsable de delitos como extorsión, secuestro, trata de personas, narcomenudeo y homicidio, en todas las regiones donde cuenta con influencia.

Aspecto de la policía venezolana. ı Foto: Reuters

¿El Tren de Aragua está en México?

En 2022, investigaciones periodísticas reportaron la presencia del Tren de Aragua en México, inicialmente en Chiapas, uno de los principales puntos de llegada de las caravanas migrantes que provienen desde Sudamérica. Posteriormente, se habría expandido al menos a 11 estados, incluyendo la capital del país.

Fue en diciembre de 2024 cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la presencia de esta organización criminal en nuestro país, al anunciar una serie de detenciones vinculadas con el grupo.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC (en fotografía de archivo), confirmó en diciembre de 2024 la presencia del Tren de Aragua en México. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Por otro lado, reportes especializados aseguran que el Tren de Aragua en México ha establecido alianzas con cárteles locales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y la Unión Tepito en la Ciudad de México. Las alianzas no implicarían una integración estructural total, sino más bien colaboraciones estratégicas en los territorios de influencia.

Sin embargo, el único dato conocido y confirmado por autoridades, según lo informado por el mismo García Harfuch, es que el grupo cuenta con presencia en Puebla, Morelos, Estado de México y algunas alcaldías de la Ciudad de México.

Sin embargo, se estima que el grupo podría operar en al menos otras siete entidades mexicanas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am