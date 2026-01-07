Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 6 de enero del 2026

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del martes 06 de enero de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Tijuana, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) catearon un inmueble, aseguraron 3,700 litros de hidrocarburo y un tractocamión.

CHIAPAS:

-En Cintalapa, elementos de SSPC, FGR y Policía Estatal detuvieron a un funcionario público acusado por los delitos de abuso de autoridad y corrupción.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En la alcaldía Iztapalapa, derivado de los mecanismos de coordinación internacional, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, SSPC e Interpol extraditaron a una persona por delitos contra la salud, quien es requerido por autoridades costarricenses.

HIDALGO:

-En Tulancingo de Bravo, elementos de FGR y SSPC catearon un inmueble, aseguraron 585 litros de hidrocarburo y un vehículo.

JALISCO:

-En Tepatitlán, elementos de la Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano detuvieron a tres personas, asegurándoles un arma larga, dos armas cortas, cargadores, cartuchos, diversas dosis de droga y un inmueble.

MICHOACÁN:

-En Morelia, elementos de GN, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal catearon un inmueble donde aseguraron 43 kilos de metanfetamina y una laptop.

El costo de la droga asegurada es de 11.1 millones de pesos.

-En Maruata, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), al realizar recorridos de seguridad, aseguraron un vehículo con reporte de robo, un arma larga, cuatro granadas, siete cargadores, seis chalecos negros, dos placas balísticas, un fornitura y 485 cartuchos.

NAYARIT:

-En Compostela, en el poblado El Capomo, elementos de Semar aseguraron cuatro armas largas, 880 cartuchos, 32 cargadores y cuatro chalecos balísticos.

PUEBLA:

-En Tilapa, elementos de FGR y SSPC cumplimentaron una orden de aprehensión contra un hombre por los delitos de peculado y delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

-En Tecamachalco, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble donde detuvieron a nueve personas, aseguraron seis armas largas, un arma corta, siete cargadores, seis cartuchos, ocho chalecos tácticos y tres vehículos con reporte de robo.

SINALOA:

-En El Fuerte, en el poblado Montesclaros, elementos de GN detuvieron a dos hombres, les aseguraron un fusil Barrett, nueve armas largas, dos armas cortas, 63 cargadores, 1,658 cartuchos, dos equipos de radiocomunicación, equipo táctico y dos vehículos.

-En Elota, en el poblado Casas Viejas, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arma larga, ocho cargadores, 115 cartuchos y dos artefactos explosivos improvisados.

SONORA:

-En Nogales, elementos de GN, SSPC y FGR detuvieron al conductor de un tractocamión acoplado a dos semirremolques tipo tanque, que transportaba 62,000 litros de diésel sin acreditar su legal procedencia.

VERACRUZ:

-En Medellín, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble empleado como helipuerto, detuvieron a una persona, aseguraron tres armas cortas, tres cargadores, 45 cartuchos, seis aeronaves de ala rotativa, una aeronave de ala fija, un fuselaje y un vehículo.

-En Tierra Blanca, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble donde aseguraron cuatro armas largas, 13 cargadores, 21 cartuchos, cuatro equipos de radiocomunicación, nueve chalecos tácticos, equipo táctico y un vehículo.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán, Sinaloa, en el poblado La Mora, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un área de concentración de material diverso, aseguraron 2,710 litros y 50 kilos de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 54 millones de pesos.

