Estrategia Nacional de Seguridad

Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 5 de enero del 2026

En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas

Arresto de presunto delincuente en Chihuahua.
Arresto de presunto delincuente en Chihuahua. Foto: Gobierno de México.
Por:
La Razón Online

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del lunes 05 de enero de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Tecate, en el rancho Las Juntas, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un puesto de vigilancia, aseguraron dos armas cortas, dos cargadores, 37 cartuchos, un dron y ponchallantas.

CHIHUAHUA:

-En Ciudad Juárez, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a un hombre, asegurándole un arma corta, un cargador, seis cartuchos y 500 pastillas de fentanilo.

TE RECOMENDAMOS:
Enlace desde Quintana Roo a la CDMX.
En beneficio de 14 mil derechohabientes

Sheinbaum encabeza inauguración de Unidad de Medicina Familiar de Playa del Carmen del ISSSTE

GUERRERO:

-En Acapulco, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano y Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a un hombre, le aseguraron dosis de droga y un arma de fuego.

MICHOACÁN:

-En Aquila, en el poblado Las Parotitas, elementos de Semar, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron 25 bultos con aproximadamente 300 kilos de marihuana.

-En Múgica, en el poblado Nueva Italia, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal localizaron un vehículo, aseguraron dos armas largas, 18 cargadores, 240 cartuchos, diversas dosis de metanfetamina y marihuana, dos chalecos tácticos y dos placas balísticas.


SINALOA:

-En Culiacán, en la colonia Las Alamedas, elementos de GN detuvieron a cinco personas, aseguraron cuatro armas largas, nueve cargadores, 229 cartuchos, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas y un vehículo.

TABASCO:

-En Centro, en el libramiento Villahermosa, elementos de GN, al realizar una inspección vehicular, detuvieron a una persona, aseguraron un tractocamión acoplado a un autotanque con 45,000 litros de hidrocarburo por no contar con la documentación que justificara la legal posesión.

TAMAULIPAS:

–En Matamoros, derivado de los mecanismos de coordinación internacional, elementos de la AIC de FGR, Interpol y SSPC coordinaron la recepción de una persona deportada que cuenta con una orden de aprehensión por el delito de portación de arma de fuego.

-En Nuevo Laredo, en la carretera a Monterrey, elementos de SSPC y GN detuvieron a un hombre y aseguraron un tractocamión acoplado a una caja seca que transportaba en cubitanques 30,000 litros de hidrocarburo.

VERACRUZ:

-En Coatzacoalcos, en la colonia 24 de octubre, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, Fiscalía y Policía Estatal ejecutaron una orden de cateo en un inmueble donde detuvieron a tres personas, aseguraron tres armas largas, nueve cargadores, 237 cartuchos, 28 dosis de drogas, ponchallantas y un vehículo.

ZACATECAS:

-En Tabasco, elementos de GN y Fiscalía Estatal catearon un inmueble donde detuvieron a dos personas, aseguraron dos armas largas, 13 cargadores, 390 cartuchos, tres artefactos explosivos improvisados y un equipo de radiocomunicación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Enlace a Palacio Nacional, donde CSP ofreció conferencia.
Atención a 14 mil derechohabientes

En enlace a la Mañanera, ISSSTE inaugura clínica en Playa del Carmen