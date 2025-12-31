Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 30 de diciembre del 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del martes 30 de diciembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

CHIAPAS:

-En Jiquipilas, elementos de Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a cuatro personas, les aseguraron cuatro armas largas, 14 cargadores, 350 cartuchos, diversas dosis de droga, cinco chalecos tácticos, ponchallantas y un vehículo.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En la alcaldía Coyoacán, elementos de GN y la Secretaría Integral de Gestión de Riesgos y de Protección Civil, al realizar un operativo contra la venta irregular de pirotecnia, aseguraron 3,000 piezas de material pirotécnico.

TE RECOMENDAMOS: Primer caso confirmado en un estado exportador de bovinos Detectan en Tamaulipas caso de gusano barrenador

COAHUILA:

-En Torreón, elementos del Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal catearon un inmueble, aseguraron un arma larga, site armas cortas y 1.25 kilos de metanfetamina.

El costo de la droga asegurada es de 326,000 pesos.

MICHOACÁN:

-En Buenavista, en el poblado Cinco de Mayo, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia, detuvieron a seis personas, les aseguraron ocho armas largas, cargadores, 130 cartuchos, un chaleco táctico y un casco antifragmentos.

SINALOA:

-En Culiacán, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), GN, y Ejército Mexicano catearon un inmueble, aseguraron un arma larga, 34 artefactos explosivos, 286 cartuchos, un cargador y dos chalecos tácticos.

-En Culiacán, en el fraccionamiento Portalegre Residencia II, elementos del Ejército Mexicano catearon un inmueble, aseguraron un fusil Barrett, tres ametralladoras, nueve armas largas, seis armas cortas, 74 cargadores, 5,682 cartuchos, un casco antifragmentos, dos chalecos tácticos, cuatro placas balísticas y vehículo con reporte de robo y blindaje artesanal.

-En Mazatlán, en la colonia Lázaro Cárdenas, elementos de Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 12 tambos con un total de 600 kilos de precursor químico y material táctico.

-En Navolato, en el poblado de San Pedro, elementos del Ejército Mexicano, al realizar recorridos de seguridad, detuvieron a seis personas y aseguraron tres ametralladoras, 13 armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico, tres vehículos y una motocicleta.

VERACRUZ:

-En Tuxpan, sobre la carretera Tuxpan – Tampico, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN y Policía Municipal aseguraron 100 kilos de pirotecnia.

YUCATÁN:

-En Mérida, en las colonias México Oriente, Centro y Benito Juárez, elementos de Semar y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), al realizar inspecciones de seguridad en tres bodegas, aseguraron 3,392 kilos de pulpo congelado de dudosa procedencia sin los permisos correspondientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR