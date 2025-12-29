Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 24, 25, 26, 27 y 28 de diciembre del 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 24, 25, 26, 27 y 28 de diciembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Tijuana, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR) catearon un inmueble, aseguraron 800 kilos de metanfetamina, 28 cartuchos y un vehículo.

El costo de la droga asegurada es de 208 millones de pesos.

-En Tecate, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a cinco personas, aseguraron cuatro armas largas, cuatro armas cortas, cargadores, 164 cartuchos, dosis de droga, cuatro chalecos tácticos, ponchallantas y un vehículo.

CHIHUAHUA:

-En Moris, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a tres personas, aseguraron cuatro armas largas, 23 cargadores, 440 cartuchos, dos chalecos tácticos, cuatro placas balísticas y un vehículo.

-En Ciudad Juárez, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, al realizar patrullajes de vigilancia, detuvieron a cinco personas y aseguraron un arma corta, un cargador, siete cartuchos y un vehículo.

CHIAPAS:

-En Villaflores y Cintalapa, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía Estatal, Policía Estatal y Municipal detuvieron a siete personas, liberaron a una persona privada de la libertad, aseguraron un arma larga, dos armas cortas, cargadores, 195 cartuchos, un chaleco táctico, dosis de droga y siete vehículos.

CIUDAD DE MÉXICO Y ESTADO DE MÉXICO:

-En alcaldías y municipios, elementos de SSPC, GN, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar) y FGR catearon cuatro inmuebles, aseguraron cartuchos, diversas dosis de droga, 62 motocicletas, dos vehículos, obras de arte y documentación diversa.

ESTADO DE MÉXICO:

-En Zumpango, en el aeropuerto Felipe Ángeles, elementos de GN, con apoyo de un binomio canino, detuvieron a una persona, le aseguraron 6.7 kilos de sustancias psicotrópicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada por la droga asegurada es de 1.9 millones de pesos.

GUANAJUATO:

-En Pénjamo, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron tres vehículos, cinco armas largas, 81 cargadores, 80 cartuchos, site chalecos tácticos y una placa balística.

-En Irapuato, elementos del Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal detuvieron a cinco personas a bordo de un vehículo, les aseguraron tres armas largas, un arma corta, ocho cargadores y 163 cartuchos.

-En Salamanca, elementos del Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal, al realizar una inspección en la empresa de paquetería, aseguraron siete armas largas, siete armas cortas, 12 cargadores, 3,959 cartuchos y 380 gramos de marihuana.

GUERRERO

-En Copalillo, elementos de GN y Ejército Mexicano aseguraron un vehículo, tres armas largas, 22 cargadores, 1,680 cartuchos, tres granadas de fragmentación, un kilo de marihuana, equipo táctico y tres computadoras.

JALISCO:

-En Guadalajara, elementos de la SSPC y FGR, al realizar inspecciones aleatorias a una empresa de paquetería, aseguraron 77 kilogramos de metanfetamina.

-En Tlajomulco, en inmediaciones del poliducto Salamanca-Guadalajara, elementos de GN y Seguridad Física de PEMEX aseguraron 50,400 litros de gasolina, dos tractocamiones con autotanques con capacidad de 28,000 litros cada uno y un vehículo.

MICHOACÁN:

-En Uruapan, elementos de SSPC, Semar y Policía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a una persona relacionada con un homicidio, le aseguraron diversas dosis de drogas, 11 cartuchos y tres celulares.

MORELOS:

-En Cuernavaca, elementos de la SSPC y FGR cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de una persona por los delitos de peculado y delincuencia organizada, con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

NUEVO LEÓN:

-En Guadalupe, elementos del Ejército Mexicano, GN, Policía Estatal y Policía Municipal detuvieron a cuatro personas, les aseguraron un arma larga, un arma corta, cinco cargadores, 137 cartuchos, diversas dosis de marihuana y un vehículo.

QUINTANA ROO:

-En San Miguel de Cozumel, en la colonia Adolfo López Mateos, elementos de Semar, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal detuvieron a dos personas, aseguraron 57 dosis de diversas drogas, un arma larga, un bolso y una motocicleta.

SINALOA:

-En Elota, elementos del Ejército Mexicano, al realizar recorridos de seguridad, detuvieron a una persona, le aseguraron dos fusiles Barrett, tres armas largas, 39 cargadores, 210 cartuchos, dos chalecos tácticos y un vehículo.

-En Elota, en inmediaciones del poblado Casas Viejas, elementos del Ejército Mexicano aseguraron una ametralladora, un arma larga, un lanzagranadas, 10 cargadores, 430 cartuchos, un chaleco táctico y dos vehículos con blindaje.

-En Escuinapa, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos personas, entre ellos un menor de edad, les aseguraron seis armas largas, 40 cargadores, 640 cartuchos, un antidrón, tres chalecos tácticos y dos vehículos con blindaje de fábrica.

-En Badiraguato, en el poblado Huixiopa, elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron 46 artefactos explosivos improvisados.

-En Escuinapa, en la cabecera municipal, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a cuatro personas, aseguraron 10 armas largas, 30 cargadores, 6,800 cartuchos y cuatro chalecos tácticos.

-En Escuinapa, en Palmito del Verde, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un vehículo con blindaje artesanal, un arma larga, dos cargadores y 48 cartuchos.

-En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, al realizar patrullajes de vigilancia, detuvieron a tres personas y aseguraron una ametralladora, un lanzagranadas, 6 cargadores, 317 cartuchos y un kilogramo de metanfetamina.

SONORA:

-En Guaymas, en la colonia Bicentenario, elementos de Semar y Policía Municipal detuvieron a una persona, aseguraron 147 dosis de diversas drogas, 50 cigarros de marihuana y un celular.

TABASCO:

-En Centro, elementos del Ejército Mexicano, Marina, SSPC, FGR, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a cuatro personas, les aseguraron 135 dosis de metanfetamina y 77 dosis de marihuana.

-En Jalpa de Méndez, elementos del Ejército Mexicano, GN, SSPC, en coordinación con la FGR y Fiscalía del Estado catearon un domicilio en donde aseguraron 70,550 litros de hidrocarburo.

-En Centro, elementos de SSPC, Ejército Mexicano, Semar, FGR y Fiscalía Estatal detuvieron a tres personas y les aseguraron 65 dosis de cocaína.

TLAXCALA

-En Zitlaltépec, elementos de GN, al realizar recorridos de seguridad, detuvieron a cinco personas a bordo de un vehículo, les aseguraron cuatro armas cortas, cuatro cargadores y 95 cartuchos.

VERACRUZ:

-En Tuxpan, en el fraccionamiento Jardines, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, Policía Estatal y Municipal detuvieron a tres personas, les aseguraron cuatro armas cortas, dos armas largas, ocho cargadores, 191 cartuchos y un vehículo.

-En Amatlán de los Reyes, elementos de FGR, SSPC, Semar, Ejército Mexicano y Policía Estatal catearon un inmueble, aseguraron 273,100 litros de hidrocarburo y 42 vehículos.

