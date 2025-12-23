Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 22 de diciembre del 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del lunes 22 de diciembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En la alcaldía Venustiano Carranza, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentaron una orden de aprehensión contra un hombre de nacionalidad extranjera, por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer trata de personas.

COAHUILA:

En Ciudad Acuña, elementos de la Guardia Nacional (GN), al realizar una inspección en el Puente Internacional, detuvieron a cinco hombres a bordo de un vehículo con un remolque, asegurándoles cinco armas cortas, un arma larga y piezas para armas largas.

GUANAJUATO:

-En Irapuato, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a seis personas, les aseguraron 1.2 kilos de metanfetamina y cartuchos.

-En León, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a seis personas, aseguraron dos armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos, diversas dosis de drogas y dos vehículos.

GUERRERO:

-En Quechultenango, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron 168 kilos de marihuana.

JALISCO:

-En Zapopan, elementos de FGR, SSPC, Ejército Mexicano y GN catearon dos inmuebles, detuvieron a dos personas, les aseguraron cuatro armas cortas, cuatro vehículos, diversos cartuchos, dinero en efectivo y dosis de droga.

MICHOACÁN:

-En Arteaga y Coahuayana, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a dos hombres a bordo de un vehículo, les aseguraron un fusil Barret, un arma corta, dos cargadores y 11 cartuchos.

-En Apatzingán, elementos del Ejército Mexicano, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron cuatro artefactos explosivos improvisados.

MORELOS:

-En Tepoztlán, en la colonia Tetecolala, elementos de FGR, SSPC, Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano, GN, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble, aseguraron una bolsa con marihuana, un tanque, 26 contenedores de diversos tamaños, dos cubitanques, dos garrafas, cuatro tambos y 40,000 litros de hidrocarburo.

NAYARIT:

-En Tepic, elementos de la AIC de FGR, Interpol y SSPC extraditaron a una persona requerida por autoridades estadounidenses, por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.





QUINTANA ROO:

-En Benito Juárez, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a dos personas, les aseguraron un arma corta, dos cargadores, 39 cartuchos, dosis de cocaína y un vehículo.

QUERÉTARO:

-En Corregidora, elementos de FGR, SSPC, Ejército Mexicano, y GN catearon un inmueble, aseguraron 54,000 litros de hidrocarburo.

SINALOA:

-En Escuinapa, elementos del Ejército Mexicano, al realizar patrullajes de vigilancia, detuvieron a cuatro personas, dos de ellas menores de edad, les aseguraron cuatro armas largas, 13 cargadores, 351 cartuchos y tres chalecos tácticos.

SONORA:

-En Hermosillo, en la colonia Las Lomas, elementos de Semar, Ejército Mexicano y Policía Estatal, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron una mochila con 57 dosis de marihuana y una granada.

TAMAULIPAS:

-En Matamoros, derivado de los mecanismos de coordinación internacional, elementos de la AIC de FGR, Interpol y SSPC coordinaron la recepción de una persona deportada que cuenta con una orden de aprehensión en el estado de Tamaulipas, por el delito de homicidio calificado.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán, Sinaloa, en los poblados Arroyo Grande, El Melado y La Higuerita, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron tres áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina donde aseguraron 1,760 litros de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 34 millones de pesos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR