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Agradece Sheinbaum a legisladores apoyo y voluntad para mantener la unidad por la transformación

Presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a legisladores su apoyo y voluntad para mantener la unidad por la transformación

Encuentro en Palacio Nacional.
Encuentro en Palacio Nacional. Foto: @Claudiashein.
Por:
La Razón Online

Este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a legisladores su apoyo y voluntad para mantener la unidad por la transformación.

“Agradezco muchísimo a las y los legisladores de nuestro movimiento su apoyo y voluntad para mantener la unidad por la transformación.

“¡Que viva la soberanía nacional!”, escribió la Presidenta Claudia Sheinbaum en sus redes sociales.

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Claudia Sheinbaum pidió a los legisladores de la 4T recorrer sus respectivos territorios para explicar las adversidades que enfrenta el país, en cuanto a las amenazas de injerencia y hostilidad contra el país, y remarcar la defensa de la soberanía nacional.

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FGR

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