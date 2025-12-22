Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 19, 20 y 21 de diciembre del 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 19, 20 y 21 de diciembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Mexicali, elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal detuvieron a dos personas, les aseguraron cinco armas cortas, siete cargadores y 78 cartuchos.

-En Mexicali, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a dos personas, les aseguraron dos armas largas, un arma corta, siete cargadores, 54 cartuchos, tres granadas, 7.5 kilos de metanfetamina, 5.7 kilos de marihuana, dos chalecos tácticos, cuatro placas balísticas, un casco táctico, ponchallantas, cuatro radios de comunicación, dos vehículos con reporte de robo y blindaje artesanal.

-En Tijuana, en la colonia Las Granjas, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano, y Fiscalía General de la República (FGR) catearon un domicilio donde aseguraron 96 kilos de metanfetaminas.

BAJA CALIFORNIA SUR:

-En Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo, elementos de FGR y SSPC catearon un inmueble, donde aseguraron 26 metros cúbicos de madera.

CHIAPAS:

-En Tapachula, elementos de FGR y SSPC, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron 1,500 kilos de material pirotécnico.

-En Ocozocoautla, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a cinco personas, les asegurando dos armas largas, 11 cargadores, cartuchos, diversas dosis de metanfetamina y dos chalecos tácticos.

GUERRERO:

-En Huitzuco, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal, al atender una denuncia ciudadana, detuvieron a siete personas, aseguraron dos vehículos y diversas dosis de drogas.

JALISCO:

-En Tlajomulco, elementos de FGR, GN, y Ejército Mexicano catearon un inmueble, detuvieron a una persona, aseguraron dos armas largas, seis armas cortas, 1,000 cartuchos, 21 cargadores y seis granadas.

-En Degollado, elementos de la GN y Ejército Mexicano detuvieron a un menor de edad a bordo de un vehículo, le aseguraron tres armas largas, 29 cargadores, 800 cartuchos y dos chalecos tácticos.

MICHOACÁN:

-En Villamar, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo, aseguraron cuatro armas largas, 22 armas cortas y ocho cargadores.

NUEVO LEÓN:

-En Montemorelos, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a 17 personas, les aseguraron 14 armas largas, dos armas cortas, 96 cargadores, 1,800 cartuchos, tres explosivos, 10 artefactos explosivos improvisados, dos drones, ocho cascos balísticos, 14 chalecos balísticos, siete fornituras, 18 teléfonos celulares y un vehículo.

-En Monterrey, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a tres personas, les aseguraron dos armas de fuego, cuatro cargadores, 30 cartuchos, 44 dosis de metanfetamina y un vehículo.

OAXACA:

-En Matías Romero, elementos de Semar y Fiscalía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a tres personas, aseguraron dosis de marihuana, un arma corta, dos cargadores y dos vehículos.

QUINTANA ROO:

-En Benito Juárez, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a cuatro personas, les aseguraron tres armas cortas, tres cargadores, 43 cartuchos, diversas dosis de marihuana, 103,000 pesos, nueve teléfonos celulares y un vehículo.

SINALOA:

-En Culiacán, en la colonia Las Torres, elementos del Ejército Mexicano, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia, detuvieron a un apersona, le aseguraron un arma larga, 30 cartuchos y una camioneta.

-En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal aseguraron tres armas largas, un arma corta, un aditamento lanzagranadas, una granada, 14 cargadores, 320 cartuchos, equipo táctico y un vehículo.

-En Mazatlán, elementos de Semar, SSPC, y FGR detuvieron a dos personas, les aseguraron un arma larga, un arma corta, dos cargadores, 51 cartuchos útiles, una bolsa con marihuana, un radio y un vehículo.

SONORA:

-En Hermosillo, elementos de FGR y SSPC aseguraron cinco kilos de fentanilo, ocho kilos de cristal y 82.8 kilos de metanfetamina.

-En Cajeme, elementos del Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a cuatro personas, les aseguraron un arma larga, tres armas cortas, cinco cargadores, 147 cartuchos, diversas dosis de drogas, dos chalecos tácticos y dos motocicletas.

-En Cajeme, elementos de Semar, Policía y Fiscalía Estatal ejecutaron una orden de cateo, aseguraron 200 dosis de metanfetaminas, 300 pipas de vidrio y un vehículo.

VERACRUZ:

-En Córdoba, en la colonia Paraíso, elementos de Semar, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal, al realizar inspecciones aleatorias en una empresa de mensajería, aseguraron ocho bolsas con cuatro kilos de marihuana.

-En Tierra Blanca, elementos del Ejército Mexicano, Semar y Fiscalía Estatal detuvieron a una persona, le aseguraron 2,500 dosis de metanfetamina, 1,000 dosis de marihuana y cinco vehículos.

-En Poza Rica, elementos de FGR, SSPC y Semar catearon un inmueble, liberaron a dos personas privadas de su libertad y detuvieron a cuatro personas.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán, Sinaloa, en los poblados de Imala, Lo de Duarte y El Cedrito, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron tres áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 2,905 litros de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 57 millones de pesos.

