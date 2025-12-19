Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 18 de diciembre del 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 18 de diciembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Tijuana, elementos de Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal detuvieron a cuatro personas, dos de ellas de nacionalidad estadounidense, les aseguraron dos armas largas, tres armas cortas, seis cargadores, 115 cartuchos y un chaleco táctico.

-En Tijuana, en la colonia Lagunitas, elementos de Fiscalía General de la República (FGR), GN, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía Estatal catearon un domicilio, aseguraron 96 kilos de metanfetamina, tres tinas, un bote, un tambo con 200 litros de metanfetamina y un recipiente con acetona.

-En Mulegé, elementos del Ejército Mexicano, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron un vehículo, una ametralladora, un arma larga, 13 cargadores, 1,586 cartuchos, un chaleco táctico y una placa balística.

CHIHUAHUA:

-En Ciudad Juárez, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal detuvieron a una persona, le aseguraron tres kilos de fentanilo, dosis de metanfetamina y de cocaína.

COAHUILA:

-En Saltillo, en la colonia Satélite Sur, elementos de Semar y Fiscalía Estatal catearon un domicilio donde aseguraron 12 kilos de metanfetaminas y dosis de marihuana.

GUANAJUATO:

-En Celaya, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a una persona, le aseguraron dos armas largas, cuatro cargadores, 36 cartuchos y un vehículo con blindaje de fábrica.

JALISCO:

-En Zapopan, elementos de FGR, SSPC, Ejército Mexicano y GN cumplimentaron una orden de aprehensión contra de una persona, identificada como líder de una célula delictiva en la región.

MICHOACAN:

-En Coahuayana de Hidalgo, en la colonia Centro, elementos de Semar, Fiscalía y Policía Estatal catearon una bodega donde aseguraron ocho vehículos, cuatro de ellos con blindaje artesanal y cuatro con blindaje de fábrica.

-En Lázaro Cárdenas, en el poblado de Nexpa, elementos de Semar y Policía Estatal, al realizar patrullajes de seguridad, aseguraron un arma larga, un arma corta, 10 cargadores, 240 cartuchos, 15 dosis de cocaína y un chaleco táctico.

NAYARIT:

-En Acaponeta, elementos de GN y Ejército Mexicano, al realizar patrullajes de vigilancia, detuvieron a cinco personas, asegurándoles cinco armas largas, 23 cargadores, 660 cartuchos y dos chalecos tácticos.

QUINTANA ROO:

-En Felipe Carrillo Puerto, elementos de Semar y Fiscalía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a una persona, aseguraron siete armas largas, seis armas cortas, 34 cargadores, seis chalecos tácticos, ocho granadas, tres motocicletas y dos vehículos, uno de ellos con blindaje.

VERACRUZ:

-En Córdoba, en la carretera a Veracruz, elementos del Ejército Mexicano, Semar, Policía Estatal y Municipal detuvieron a seis personas, aseguraron 210,000 litros de hidrocarburo, 10 tractocamiones, nueve autotanques, 11 contenedores y un vehículo.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Santiago Papasquiaro, Durango, elementos de FGR, SSPC y Ejército Mexicano localizaron un laboratorio clandestino para la producción de metanfetaminas, aseguraron 6,250 kilos de sosa cáustica, 3,700 litros de sustancias químicas, 12 destiladores, ocho condensadores y cinco reactores de síntesis orgánica.

La afectación económica a las organizaciones delictivas es de 2,075 millones de pesos.

En Cosalá, Sinaloa, en los poblados Santa Ana, Palo Blanco, El Ranchito de los Burgos y La Tasajera, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron cinco áreas de concentración de material diverso y 3,850 litros de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 76 millones de pesos.

