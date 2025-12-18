Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 17 de diciembre del 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 17 de diciembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA SUR:

-En Guerrero Negro, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Ejército Mexicano catearon un inmueble donde aseguraron 250 kilos de marihuana.

-En La Paz, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Policía Estatal, al realizar recorridos de seguridad, detuvieron a tres personas, aseguraron 13 vehículos, ocho de ellos con reporte de robo, un arma corta, dos cargadores y un radio de comunicación.

-En Comondú, en el de San Luis Gonzaga, elementos de Semar, Fiscalía y Policía Estatal aseguraron cuatro armas largas, seis armas cortas, tres chalecos, tres placas balísticas, un vehículo, uniformes y botas tácticas.

COAHUILA:

-En Saltillo, elementos de FGR, Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal catearon un inmueble, aseguraron 12 kilos de metanfetamina y dosis de marihuana.

COLIMA:

-En Manzanillo, elementos de Semar y Policía Municipal detuvieron a tres personas, les aseguraron cinco armas de fuego de fabricación casera, cartuchos, diversas dosis de metanfetaminas y una granada.

HIDALGO:

-En Tula de Allende, en la localidad de Teocalco, elementos de FGR, SSPC, GN y Ejército Mexicano aseguraron un arma larga, un cargador, 30 cartuchos, 3,500 litros de hidrocarburo, cuatro vehículos, una motocicleta, 200 metros de manguera de alta presión y una toma clandestina.

PUEBLA:

-En Puebla, en el mercado Morelos, elementos de FGR, GN, Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía y Policía Estatal catearon dos locales comerciales, aseguraron cuatro armas largas, dos armas cortas, cuatro cargadores, 96 cartuchos, 166 dosis de metanfetamina, medio kilo de marihuana, nueve chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.

QUINTANA ROO:

-En Felipe Carrillo Puerto, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía y Policía Estatal liberaron a una persona privada de la libertad, aseguraron siete armas largas, cinco armas cortas, 29 cargadores, 725 cartuchos, seis chalecos tácticos, ocho granadas, ponchallantas y dos vehículos con reporte de robo.

SINALOA:

-En Escuinapa, elementos de Semar, al realizar recorridos de seguridad, inhabilitaron dos campamentos clandestinos, aseguraron 430 cartuchos, 14 cargadores, 38 artefactos explosivos improvisados, 15 chalecos, 16 pantalones pixelados, 13 baterías para dron, cinco cargadores para dron y un vehículo.

-En Culiacán, en el Centro Penitenciario de Aguaruto, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron 24 teléfonos celulares, 38 cargadores para celulares, tres cargadores para equipos de radiocomunicación, 15 chips para celulares, ocho memorias USB, un amplificador de wifi, 14 cuchillos, cuatro tijeras, dos pinzas y 10 objetos contundentes.

VERACRUZ:

-En Veracruz, elementos de FGR, SSPC y Semar, al realizar una inspección en un recinto fiscal, aseguraron 96 kilos de un alucinógeno.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Cosalá, Sinaloa, en los poblados Santa Cruz de Alaya, Palmar de los Ceballos e Ipucha, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron cuatro áreas de concentración de material diverso y 3,489 litros de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 69 millones de pesos.

EN COMBATE AL ROBO DE HIDROCARBURO

En Pénjamo, Guanajuato, en las inmediaciones del poliducto Salamanca-Guadalajara, elementos de GN y Seguridad Física de PEMEX aseguraron 13,000 litros de gasolina, un centro de acopio y cinco contenedores de diferentes capacidades.

