Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 12, 13 y 14 de diciembre del 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 12, 13 y 14 de diciembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En San Quintín, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) catearon un inmueble, detuvieron a dos personas, aseguraron 33,500 litros de hidrocarburo y nueve vehículos.

-En Mexicali, elementos de FGR, SSPC y Ejército Mexicano cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión en contra de cuatro personas dedicadas al tráfico de personas.

-En San Quintín, en la carretera Ensenada–Lázaro Cárdenas, elementos de Guardia Nacional (GN) detuvieron a una persona, aseguraron 38,834 litros de gas L.P. y un tractocamión con un autotanque, por no contar con la documentación que justificara la legal posesión de la carga.

CHIHUAHUA:

-En Aquiles Serdán, elementos de GN, Ejército Mexicano y SSPC, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron nueve armas largas, 30 armas cortas, 102 cargadores, 5,023 cartuchos, siete kilos de cocaína, nueve kilos de marihuana, 14 chalecos tácticos, 24 placas balísticas, una cámara de videovigilancia y un inmueble.

El costo de la droga asegurada es de 1.6 millones de pesos.

COLIMA:

-En Cuauhtémoc, en la localidad El Cóbano, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Policía Estatal detuvieron a una persona menor de edad, le aseguraron 20 dosis de metanfetamina, un arma larga, 71 cartuchos y cuatro cargadores.

GUANAJUATO:

-En Salamanca, en la carretera Morelia, Michoacán–Salamanca, elementos de GN y Policía Estatal detuvieron a una persona, aseguraron 76,000 litros de diésel y un tractocamión con dos semirremolques, por no contar con la documentación que justificara la legal posesión de la carga.

GUERRERO:

-En Coyuca de Benítez, en la carretera Acapulco–Zihuatanejo, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a una persona, le aseguraron 192 kilos de marihuana.

HIDALGO y ESTADO DE MÉXICO:

-En los municipios de Tizayuca, Tepojaco, Temascalapa y Zumpango, elementos de FGR, SSPC y Semar ejecutaron siete órdenes de cateo, detuvieron a 12 personas, entre ellas al líder de la célula delictiva, aseguraron 12 armas de fuego, 2,000 litros de hidrocarburos, dosis de droga, inhibidores de señal y vehículos.

JALISCO:

-En Ixtlahuacán del Río, elementos de FGR y SSPC catearon un domicilio, aseguraron 1,100 kilos de marihuana.

MICHOACÁN:

-En Copándaro de Galeana, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil, al realizar patrullajes de vigilancia, detuvieron a dos personas, les aseguraron un arma larga, un arma corta, cargadores, cartuchos, estrellas ponchallantas, hojas con propaganda y un vehículo.

NUEVO LEÓN:

-En Santiago, elementos de FGR, SSPC, Ejército Mexicano y Policía Estatal ejecutaron una orden de cateo, detuvieron a dos personas y aseguraron 80,000 litros de hidrocarburo.

-En General Escobedo, elementos de GN, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal detuvieron a dos personas, aseguraron tres armas largas, un arma corta, cuatro cargadores y 76 cartuchos.

OAXACA:

-En San Francisco Ixhuatán, elementos de Semar y Fiscalía Estatal detuvieron a una persona, le aseguraron dos armas largas, un arma corta, 40 cartuchos, tres cargadores y diversas dosis de metanfetamina.

-En San Miguel Ejutla, elementos de FGR, SSPC, Semar y GN catearon un inmueble, detuvieron a un apersona, aseguraron 1,730 litros de hidrocarburo y dos vehículos.

PUEBLA:

-En Tepeaca, elementos de FGR, GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal catearon dos predios, aseguraron 74,715 litros de gas LP, 25 vehículos cisterna y tres vehículos.

QUERÉTARO:

-En Santa Bárbara de la Cueva, elementos de FGR y SSPC detuvieron a una persona, aseguraron 10 paquetes de cristal y un vehículo con un compartimento oculto.

SINALOA:

-En Badiraguato, en el poblado Puerto de la Esperanza, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un vehículo, tres armas largas, nueve cargadores, 285 cartuchos, un aditamento lanzagranadas, 40 artefactos explosivos improvisados, un dron y un chaleco táctico.

-En Culiacán, elementos de FGR, SSPC y Ejército Mexicano detuvieron a cuatro personas, les aseguraron diverso armamento, equipo táctico y cuatro vehículos con reporte de robo.

-En Culiacán, elementos de FGR, y Ejército Mexicano catearon un inmueble, aseguraron 55,230 litros y 2,720 kilos de sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina y un montacargas.

-En Culiacán, elementos de FGR y SSPC catearon tres inmuebles, aseguraron 10 vehículos, cuatro armas cortas, un arma larga, 342 cartuchos, 20 cargadores, tres chalecos tácticos, 70 proyectiles y dos lanza granadas.

-En San Ignacio, en un camino de terracería del poblado El Guayabo, elementos del Ejército Mexicano aseguraron nueve armas largas, 12 cargadores y 880 cartuchos.

SONORA:

-En San Luis Rio Colorado, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a cinco personas, les aseguraron un vehículo y 85 kilos de metanfetamina.

El costo de la droga asegurada es de 22.5 millones de pesos.

-En Huatabampo, elementos del Ejército Mexicano, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia, aseguraron cinco armas largas, un arma corta, 28 cargadores, 55 cartuchos, cinco chalecos tácticos y un vehículo.

-En Villa Juárez, en la colonia Los Tapiros, elementos de Semar y Policía Estatal detuvieron a una persona, le aseguraron 232 dosis de diferentes drogas.

TABASCO:

-En Villahermosa, elementos de FGR y SSPC detuvieron a una persona que cuenta con ficha roja, por el delito de homicidio agravado y organizaciones terroristas.

VERACRUZ:

-En Veracruz, elementos de FGR, SSPC, Ejército Mexicano y Pemex catearon un domicilio, aseguraron 19 vehículos y 28,000 litros de hidrocarburo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR