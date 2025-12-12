Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 11 de diciembre del 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del jueves 11 de diciembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En la alcaldía Cuauhtémoc, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentaron una orden de aprehensión contra una mujer por el delito de operaciones con recursos con procedencia ilícita, se encuentra relacionada con una célula delictiva dedicada a la clonación de cuentas bancarias.

HIDALGO:

-En Pachuca de Soto, elementos de la FGR y SSPC cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de una persona, por los delitos de peculado y delincuencia organizada, con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

-En Tula, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Procuraduría y Policía Estatal detuvieron a cinco personas, les aseguraron seis armas largas, dos armas cortas, 12 cargadores, 274 cartuchos y un vehículo.

JALISCO:

-En Guadalajara, elementos de GN y Policía Municipal detuvieron a nueve personas, aseguraron ocho armas cortas, cargadores y 133 cartuchos.

PUEBLA:

-En San Andrés Cholula, elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a una persona, acusada de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

QUINTANA ROO:

-En Cancún, elementos de la FGR, SSPC y Semar ejecutaron cinco órdenes de cateo donde aseguraron diversos cartuchos, narcóticos y documentación.

-En Playa del Carmen, elementos de la FGR, SSPC, Semar, Ejército Mexicano y GN catearon un domicilio, detuvieron a ocho personas, aseguraron 1.7 kilos de cocaína, diversas dosis de metanfetamina y marihuana.

SINALOA:

-En Culiacán, en la colonia Miguel Hidalgo, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguraron dos armas largas, tres armas cortas, 24 cargadores, 657 cartuchos, dos aditamentos lanzagranadas, 414 artefactos explosivos improvisados, dos chalecos tácticos y 10 vehículos, nueve de ellos con blindaje artesanal.

-En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, al realizar patrullajes de vigilancia, detuvieron a una persona, aseguraron dos armas largas, cinco cargadores y 135 cartuchos.

-En San Ignacio, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo con blindaje artesanal, aseguraron un arma larga, 22 cargadores y 3,335 cartuchos.

VERACRUZ:

-En Acayucan, en la carretera Acayucan-Sayula de Alemán elementos de FGR y SSPC detuvieron a una persona, le aseguraron 10 kilos de marihuana, un kilo de metanfetamina y un vehículo.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Mocorito, Badiraguato, Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados La Cañada, Potrerillos Aguajito de León, Los Mezcales, Rincón de los Monzón, La Soledad, El Palmar, El Melón, Los Mayos, Los Cedros, Corral Viejo, Lo de Duarte, La Cañita, Palo Dulce y Tasajera, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 17 áreas de concentración de material diverso, 18,220 litros y 275 kilos de sustancias químicas, cuatro reactores de síntesis orgánica y cuatro centrifugadoras.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 368 millones de pesos.

En Culiacán, en inmediaciones del poblado Corral Viejo, elementos de Semar aseguraron un laboratorio clandestino para la elaboración de droga sintética, 1,200 litros y 625 kilos de sustancias químicas, un reactor con capacidad de 1,000 litros y material diverso.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 819,000 pesos.

