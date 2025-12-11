Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 10 de diciembre del 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del miércoles 10 de diciembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

CHIHUAHUA:

-En Madera, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Policía Estatal localizaron siete vehículos con reporte de robo y aseguraron 1,900 cartuchos.

COAHUILA:

En Saltillo, elementos del Ejército Mexicano, Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a una persona, aseguraron 676 kilos de marihuana y un vehículo.

DURANGO Y COAHUILA:

Durango, Gómez Palacio y Torreón, elementos de FGR, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a seis personas, uno de ellos identificado como objetivo prioritario, relacionado con extorsiones a comerciantes y ganaderos en la zona, les aseguraron diversas dosis de droga y armamento.

ESTADO DE MÉXICO:

-En 34 municipios, elementos de la GN, Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía y Policía Estatal, así como Verificación Sanitaria, implementaron la Operación Senda, detuvieron a 44 personas, aseguraron 15 inmuebles y 105 vehículos.

-En Valle de Chalco, elementos de la FGR, SSPC y Ejército Mexicano detuvieron a tres personas, les aseguraron diversas dosis de cocaína, equipos telefónicos y documentación.

GUERRERO:

-En Acapulco de Juárez, elementos de la FGR, SSPC y Semar detuvieron a dos personas, les aseguraron 300 dosis de cristal, 50 de marihuana y dos equipos telefónicos.

-En Iguala, elementos de la FGR, SSPC y Ejército Mexicano catearon dos inmuebles y aseguraron diversos objetos constitutivos del delito.

MICHOACÁN:

-En Zamora, elementos del Ejército Mexicano, GN, Fiscalía y Policía Estatal y Policía Municipal detuvieron a un hombre por el delito de homicidio.

MORELOS:

-En Jojutla, elementos de SSPC y FGR catearon un domicilio, detuvieron a dos personas, aseguraron dos armas largas, un cargador, 49 cartuchos y un kilo de metanfetamina.

-En Yecapixtla, en la colonia Los Reyes, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble donde detuvieron a tres personas por el delito de homicidio calificado.

NUEVO LEÓN:

-En Anáhuac, elementos de SSPC, FGR y Ejército Mexicano detuvieron a una persona, aseguraron un tractocamión acoplado a un semirremolque con 33,400 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita.

PUEBLA:

-En Puebla, elementos de SSPC y FGR con apoyo de un binomio canino inspeccionaron una empresa de mensajería donde aseguraron 131.5 kilos de marihuana.

QUINTANA ROO:

-En Cozumel, elementos de Semar, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a cuatro personas, les aseguraron un arma larga, un arma corta, un cargador, cuatro cartuchos, un casquillo, 243 dosis de marihuana y dos libretas.

SINALOA:

-En Guasave, en sobre la Carretera Los Mochis-Culiacán, elementos de SSPC y FGR detuvieron a dos personas, les aseguraron seis kilos de heroína.

SONORA:

-En Navojoa, elementos de GN y Ejército Mexicano aseguraron un vehículo, dos armas largas, 1,080 cartuchos, 10 cargadores y un chaleco táctico.

-En Navojoa, elementos de Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal aseguraron un vehículo, cuatro armas largas, un arma corta, 652 cartuchos, 29 cargadores, ocho placas balísticas y cinco chalecos tácticos.

-En San Luis Río Colorado, en la carretera Sonoyta – San Luis Río Colorado, elementos de SSPC detuvieron a dos personas, aseguraron dos tractocamiones que transportaban mercancía sin acreditar su legal procedencia.

TABASCO:

-En Centro, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar y Policía Estatal detuvieron a nueve personas, aseguraron dos armas cortas, cargadores, cartuchos, diversas dosis de droga, dos motocicletas y un vehículo con reporte de robo.

-En Centro, elementos de SSPC, FGR, Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a 13 personas y les aseguraron diversas dosis de droga.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En Mocorito, Badiraguato, Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados La Cañada, La Soledad, Rincón de los Monzón, Santiago Comanito, Ejido Zapotillo, El Melón, Cofradía, Los Mayos, La Junta, Presa Vinoramas, San José de las Bocas, La Bandera, El Rincón de la Lagunita y Las Habitas, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 16 áreas de concentración de material diverso, 12,996 litros y 2,187 kilos de sustancias químicas, tres reactores de síntesis orgánica, cuatro condensadores, tres secadoras y dos centrifugadoras.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 305 millones de pesos.

