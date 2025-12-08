Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 5, 6 y 7 de diciembre del 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 5, 6 y 7 de diciembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

CAMPECHE:

-En Ciudad del Carmen, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de una persona, por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

CHIUAHUA:

-En Ciudad Juárez, en la Carretera Federal 45, Chihuahua - Ciudad Juárez, elementos de SSPC y FGR detuvieron a dos personas, les aseguraron 30.2 kilos de metanfetamina y un vehículo.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En la alcaldía Venustiano Carranza, elementos de SSPC y FGR cumplimentaron una orden de aprehensión contra de una persona de nacionalidad extranjera, por los delitos de tráfico de personas y secuestro agravado.

COAHUILA:

-En Piedras Negras, en la Carretera Federal número 57, tramo Piedras Negras – Allende, elementos de SSPC y FGR detuvieron a una persona a bordo de un vehículo, le aseguraron 17 kilogramos de metanfetamina.

-En San Pedro, en la carretera a Cuatro ciénegas, elementos del Ejército Mexicano, FGR y Fiscalía Estatal detuvieron a dos personas a bordo de un autobús, les aseguraron cuatro kilos de cocaína, ocultos en una caja de herramientas.

El costo de la droga asegurada es de 873,000 pesos.

DURANGO:

-En Cuencamé, elementos de FGR y SSPC detuvieron a dos personas a bordo de un vehículo acoplado a un remolque, les aseguraron cinco armas de fuego y 541 cartuchos ocultos en una bocina.

ESTADO DE MÉXICO:

-En Toluca, elementos de Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a siete personas, les aseguraron un arma corta, cartuchos, un chaleco táctico, un kilo de marihuana y cuatro motocicletas con reporte de robo.

GUERRERO:

-En Arcelia, elementos del Ejército Mexicano, al realizar recorridos de seguridad, detuvieron a una persona, le aseguraron un arma corta, siete cargadores, 20 cartuchos, un chaleco táctico, una motocicleta y un vehículo.

-En Acapulco, elementos de FGR, SSPC, Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a una persona vinculada a un homicidio.

MICHOACÁN:

-En Cotija, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arma larga, cuatro cargadores, 70 cartuchos y 29 artefactos explosivos improvisados.

-En Apatzingán, elementos del Ejército Mexicano, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia, aseguraron dos armas largas, cinco cargadores, 100 cartuchos y dos fornituras.

-En Lázaro Cárdenas, elementos de FGR y SSPC catearon un predio, detuvieron a cinco personas, les aseguraron 17 Vehículos, 15 maquinarias para construcción, dos motocicletas, un semirremolque y un inmueble.

-En Tangancícuaro, en la localidad Gómez Farías, elementos de GN detuvieron a dos personas, una de ellas de nacionalidad extranjera, aseguraron tres armas largas, 17 cargadores, 50 cartuchos y un vehículo.

NAYARIT:

-En Ixtlán del Río, en las colonias Everardo Peña Navarro y Emiliano Zapata, elementos de Semar, Ejército Mexicano y GN aseguraron tres armas largas, dos armas cortas, 910 cartuchos, 34 cargadores, siete chalecos tácticos, 38 kilos de metanfetaminas, 64 kilos de marihuana y dos vehículos.

-En San Pedro Lagunillas, en el poblado Tepetiltic, elementos de Semar, Ejército Mexicano y GN localizaron un campamento clandestino, aseguraron 6.6 kilos y 688 dosis de marihuana, dosis de metanfetaminas, 98 cartuchos, cuatro cargadores, 14 chalecos balísticos, tres radios de comunicación y equipo táctico.

NUEVO LEÓN:

-En Linares, en la Carretera Nacional, Ciudad Victoria – Monterrey, elementos de FGR y SSPC detuvieron a una persona, aseguraron 60,000 litros de hidrocarburo y un tractocamión acoplado a dos semirremolques.

OAXACA:

-En Pinotepa Nacional, elementos de GN detuvieron a seis personas, aseguraron dos armas largas, un arma corta, cargadores, 73 cartuchos, diversas dosis de droga, dos chalecos tácticos y 4 motocicletas.

QUINTANA ROO:

-En Playa del Carmen, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal, con apoyo de un binomio canino, al realizar una inspección al interior de la empresa de mensajería aseguraron 150 kilos de marihuana.

-En Benito Juárez, elementos de SSPC, Semar y Ejército Mexicano detuvieron a una persona, le aseguraron 106 dosis de diferentes drogas, un arma corta, 12 cartuchos, un vehículo, una mochila y cuatro teléfonos celulares.

SINALOA:

-En Ahome, elementos de FGR y SSPC detuvieron a dos personas a bordo de un tractocamión, les aseguraron 320 kilos de metanfetamina.

-En Culiacán, elementos de Semar detuvieron a una persona, le aseguraron tres armas largas, 135 cartuchos, cinco cargadores, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas y un vehículo.

SONORA:

-En Cajeme, en la colonia Tres Reinas, elementos de FGR, Semar, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal, aseguraron 238 dosis de drogas diversas.

-En Opodepe, elementos de GN y Ejército Mexicano, al efectuar una revisión a un camión de distribución de equipos de refrigeración procedente de Culiacán, Sinaloa y con destino a Tijuana, detuvieron a su conductor, aseguraron 294 kilos de metanfetamina, 12 kilos de fentanilo, 2.2 kilos de goma de opio y 13.4 kilos de precursores químicos.

El costo de la droga asegurada es de 170.5 millones de pesos.

TABASCO:

-En Centro, Nacajuca y Cunduacán, elementos de SSPC, FGR, Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía y Policía Estatal, en tres acciones, detuvieron a ocho personas por delitos contra la salud y extorsión.

TLAXCALA:

-En Nanacamilpa, elementos de Semar, Policía Estatal de Tlaxcala, Fiscalías de Tlaxcala y Estado de México detuvieron a una persona integrante de una célula delictiva.

VERACRUZ:

-En Poza Rica, elementos de Semar, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a dos personas y aseguraron 28 paquetes de marihuana y un vehículo.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Turicato, en el poblado San Rafael, Michoacán, elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron un laboratorio clandestino, 335 kilos de metanfetamina, 8,000 kilos de sustancias químicas, seis reactores de síntesis orgánica, siete condensadores y un vehículo.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 2,528 millones de pesos.

En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados Los Mayos, La Cofradía, Los Cedros, Mezcaltitán y El Guamúchil, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron siete áreas de concentración de material diverso, 9,765 litros y 325 kilos de sustancias químicas, dos reactores de síntesis orgánica, cuatro condensadores y cuatro centrifugadoras.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 202 millones de pesos.

En Badiraguato, Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados Soyatita, Los Mayos y Santa Ana, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron tres áreas de concentración de material diverso, 9,945 litros y 35 kilos de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 200 millones de pesos.

En Potrerillos, Nayarit, elementos de FGR, SSPC y Ejército Mexicano localizaron un laboratorio clandestino, aseguraron 300 kilos y 1,950 litros de precursores químicos y cinco reactores.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En Cárdenas, Tabasco, en un camino de terracería, elementos de GN y Ejército Mexicano aseguraron un tractocamión acoplado a un semirremolque con 32,000 litros de gasolina.

FGR