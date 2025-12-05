Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 4 de diciembre del 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del jueves 04 de diciembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

C IUDAD DE MÉXICO:

-En la alcaldía Venustiano Carranza, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) extraditaron a un hombre por el delito de homicidio, fue entregado a agentes del Servicio de Marshals de Estados Unidos, quienes lo pondrán a disposición de la Corte Superior del Estado de California, Condado de Orange.

-También, en la alcaldía Venustiano Carranza, elementos de FGR y SSPC extraditaron a un hombre, por el delito de agresión sexual, quien fue entregado a los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y será puesto a disposición del Tribunal para el Condado Boulder, Colorado, Estados Unidos.

DURANGO:

-En Gómez Palacio, elementos de la Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano, al atender un reporte sobre extorsión, detuvieron a dos hombres y les aseguraron 32,000 pesos que habían sido entregados por el denunciante.

GUANAJUATO:

-En Salamanca, elementos de GN, Ejército Mexicano, FGR y SSPC catearon un inmueble, detuvieron a cuatro personas, aseguraron cinco armas largas, dos armas cortas, 12 cargadores, 438 cartuchos y cinco chalecos tácticos.

MICHOACÁN:

-En Uruapan, Zinapécuaro, Tangancícuaro y Nuevo San Juan Parangaricutiro, como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, elementos de GN, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar), FGR, SSPC y Policía Estatal detuvieron a cuatro personas, asegurando un artefacto explosivo improvisado y 13 vehículos.

SAN LUIS POTOSÍ:

-En San Luis Potosí, elementos de la SSPC, GN y Policía Estatal detuvieron al conductor de un tractocamión acoplado a dos semirremolques que transportaba 62,000 litros de hidrocarburo, por presentar alteraciones en el número de serie del vehículo.

SINALOA:

-En Escuinapa, elementos de FGR, SSPC, Ejército Mexicano y GN catearon un inmueble, aseguraron 14 armas largas, cuatro cargadores, tres chalecos tácticos, 100 artefactos explosivos y un vehículo.

-En Culiacán, elementos de la FGR y SSPC catearon un inmueble vinculado con venta y distribución de narcóticos donde aseguraron dosis de fentanilo.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados Los Mayos, Los Cedros, Corral Viejo, Los Cedritos, Copaco, Bacata, Mezcaltitán, El Comedero y Santa Ana, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 10 áreas de concentración de material diverso, asegurando 13,410 litros y 825 kilos de sustancias químicas, cuatro reactores de síntesis orgánica y tres condensadores.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 286 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En el marco de la Estrategia para Combatir el Robo de Hidrocarburos en el país, elementos del Ejército Mexicano localizaron nueve tomas clandestinas, seis en Jalisco, dos en Hidalgo y una más en Michoacán.

