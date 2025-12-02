Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 1 de diciembre del 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del lunes 1 de diciembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Playas de Rosarito, en el ejido Plan Libertador, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), Policía Estatal y Municipal detuvieron a tres personas, les aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, 110 cartuchos, tres cargadores y un vehículo.

CHIHUAHUA:

-En Santa Bárbara, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), GN y Ejército Mexicano catearon un inmueble, aseguraron una ametralladora, cinco armas largas, 80 cargadores, 3,063 cartuchos, 20 kilos de marihuana, seis chalecos tácticos y dos equipos de radio comunicación.

ESTADO DE MÉXICO:

-En Cuautitlán Izcalli, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía Estatal ejecutaron una orden de aprehensión, en contra de una persona por el delito de extorsión.

GUERRERO:

-En Acapulco, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, SSPC, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a tres personas, les aseguraron diversas dosis de droga y una motocicleta.

OAXACA:

-En Juchitán de Zaragoza, elementos de Semar, Defensa, GN y Fiscalía Estatal detuvieron a una persona, le aseguraron envoltorios con metanfetamina.

SINALOA:

-En Culiacán, en el Centro Penitenciario Aguaruto, elementos del Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal, al inspeccionar dos módulos, aseguraron 21 puntas, siete celulares y seis cargadores.

-En Culiacán, elementos de GN al realizar revisiones vehiculares aleatorias, detuvieron a dos personas asegurándoles un arma larga, dos cargadores, 13 cartuchos y un vehículo.

VERACRUZ:

-En Pánuco, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar y Policía Estatal aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, 32 cargadores, 345 cartuchos, tres chalecos tácticos, tres cartucheras y un vehículo.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados en los poblados Los Mayos, Corral Viejo, Presa Vinoramas, Bacata, Mezcaltitán, El Tecomate y Las Milpas del Carrizo, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron siete áreas de concentración de material diverso, asegurando 5,650 litros de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica y dos condensadores.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 113 millones de pesos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR