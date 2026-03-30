La Casa de los Famosos 2026: ¿Quién es el eliminado de hoy 30 de marzo?

Este lunes 30 de marzo se define quién es el participante eliminado de la semana en La Casa de los Famosos 2026. Son seis los nominados en esta ocasión, después de que Caeli fuera sacada de la tabla de nominados por una semana más.

Recordemos que en esta semana salvaron a Caeli, quien nuevamente se salva de la placa por el apoyo de sus compañeros. Por este motivo, los nominados restantes de La Casa de los Famosos 2026 son quienes podrían abandonar próximamente el programa. Ellos son:

Fabio

Stefano

El Divo

Curvy Selma

Jailyne

Laura Zapata

¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos 2026 hoy?

De acuerdo con las opiniones del público antes de la gala, se especulaba que Laura Zapata podría convertirse en la eliminada de la semana por sus acciones cuestionables, aunque otros apostaban por Fabio y unos más, por Curvy Zelma, quien acaba de enterarse de la muerte de su papá.

La semana en el programa ha estado marcada por momentos llenos de intensidad, pues después de que Kunno fuera eliminado la semana pasada, la violencia dentro del programa no hizo más que aumentar.

Esto fue tan preocupante para la producción que se hizo una expulsión el miércoles por el voto del público, donde Oriana quedó fuera de la competencia, algo que para ella fue completamente inesperado.

Pero los ataques no cedieron, pues en cuestión de horas incluso hubo un caso de presunto racismo por fuertes declaraciones de Laura Zapata contra El Divo y un momento por el que piden la expulsión de la hermana de Thalía.

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

INFORMACIÓN EN DESAROLLO