Cumplimentan nueva orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez por desaparición forzada

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora" fue trasladado a México tras ser expulsado de Paraguay.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) cumplimentó una nueva orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada.

Autoridades estatales precisaron que el mandamiento judicial forma parte de 19 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso de desaparición forzada, por el que 10 personas han sido vinculadas a proceso .

La Fiscalía de Tabasco recordó que Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública estatal durante la gubernatura de Adán Augusto López Hernández, se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad "El Altiplano“, ubicado en el municipio Almoloya de Juárez, Estado de México, “donde enfrenta un proceso penal diverso”.

“El Abuelo” o “Comandante H”, fue trasladado a “El Altiplano” el 18 de septiembre de 2025, tras arribar a México luego de haber sido expulsado de Paraguay, país al que ingresó de manera irregular desde Brasil y donde permanecía prófugo de la justicia mexicana.

Hernán Bermúdez Requena es señalado como líder y fundador de “La Barredora”, grupo criminal con sede en Tabasco vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr