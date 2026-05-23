Sheinbaum entrega tarjetas de la Beca Rita Cetina para Uniformes y Útiles en Tabasco.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para Uniformes y Útiles a niñas y niños de primaria en Cunduacán, Tabasco; apoyo que recibirán los estudiantes de todo el país a partir de agosto, ya que para la Cuarta Transformación la educación es un derecho.

“Esta beca tiene el objetivo de ayudarles, de pensar en sus hijos, en la medida de lo posible, que el Gobierno de la República apoye a todas las niñas y niños de México para que puedan tener lo mínimo indispensable para ir a la escuela, por eso es esta Beca Rita Cetina de útiles y uniformes escolares”, informó.

Recordó que la educación pública es la mejor de todas y por ello, el Gobierno de México otorga becas en todos los niveles escolares: la Beca Rita Cetina bimestral a estudiantes de secundaria; la beca Benito Juárez en preparatoria y la Jóvenes Escribiendo el Futuro en Educación Superior, así como la Gertrudis Bocanegra que continuará ampliándose.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 3013 del 23 de mayo del 2026

Destacó que estos apoyos provienen del pago de impuestos y regresan al pueblo de México a través de los Programas para el Bienestar, de obras públicas y de la construcción de nuevas escuelas y hospitales.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, JulioCésar León Trujillo, informó que este año se atenderán 20 millones de becarias y becarios en todos los niveles educativos, lo que representa una inversión de más de 136 mil millones de pesos (mdp); y sólo en Tabasco son más de 500 mil beneficiarios con una inversión superior a 3 mil 600 mdp.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, agradeció a la Jefa del Ejecutivo Federal por este apoyo a la educación, que se complementa con el Programa de Inclusión Digital que impulsó su administración para entregar 42 mil tabletas electrónicas a estudiantes de secundaria con una inversión de más de 141 mdp; y la beca a 500 deportistas de alto rendimiento en la entidad, quienes reciben un apoyo mensual de 10 mil pesos.

La beneficiaria de la Beca Rita Cetina, Jacqueline Alonso Naranjo, agradeció a la mandataria por el apoyo. “Los niños tienen muchos sueños y esos sueños se cumplen estudiando”, afirmó.

Los compromisos con la niñez tabasqueña se cumplen de la mano de la Presidenta @Claudiashein. La beca Rita Cetina hace justicia a las familias a través del apoyo económico para uniformes y útiles escolares, derribando las barreras económicas para que todas y todos los niños vayan… pic.twitter.com/0uEXYZEYYP — JAVIER MAY (@TabascoJavier) May 24, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR