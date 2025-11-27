Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 26 de noviembre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del miércoles 26 de noviembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

COLIMA:

-En Manzanillo, en la colonia México, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía Estatal ejecutaron una orden de cateo en un inmueble, detuvieron a dos personas, aseguraron diversas dosis de metanfetaminas, un arma corta, un cargador, seis cartuchos, dos computadoras tipo laptop, ocho teléfonos celulares, dos básculas digitales y diversas prendas tácticas.

-En Manzanillo, en la colonia Valle de las Garzas, elementos de Semar y Policía Estatal detuvieron a dos personas, les aseguraron 1.2 kilos de metanfetamina, marihuana, dos teléfonos celulares, 23 cartuchos, dos mochilas y una motocicleta.

CHIHUAHUA:

-En Balleza, elementos del Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal localizaron e incineraron 1,600 kilos de marihuana y un secadero. El costo de la droga asegurada es de 5.3 millones de pesos.

-En Chihuahua, elementos de GN, Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a 10 personas, aseguraron cinco armas largas, tres armas cortas, nueve cargadores, 258 cartuchos, tres vehículos y una motocicleta.

GUERRERO:

-En Iguala, en la unidad habitacional Nicolás Bravo, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), GN y Ejército Mexicano catearon dos inmuebles, detuvieron a tres personas relacionados con la desaparición de estudiantes.

MICHOACÁN:

-En Tarímbaro, en la localidad de Cuparátaro, elementos del Ejército Mexicano, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia aseguraron cuatro armas largas, cuatro cargadores, 50 cartuchos y dos chalecos tácticos.

SAN LUIS POTOSÍ:

-En Villa de Pozos, elementos de SSPC y GN detuvieron a una persona a bordo de un tractocamión acoplado a dos autotanques, aseguraron 63,000 litros de aceite automotriz por no contar con la documentación de su legal procedencia.

SINALOA:

-En Culiacán, en el fraccionamiento Valle Alto, elementos de SSPC, Ejército Mexicano, Fiscalía General de la República (FGR) y GN catearon un inmueble, detuvieron a cinco personas, aseguraron armas de fuego y un vehículo.

-En Navolato, elementos del Ejército Mexicano y Semar, al realizar recorridos de seguridad, detuvieron a dos personas, les aseguraron tres armas largas, un arma corta, 857 cartuchos, 14 cargadores, un vehículo y dos chalecos tácticos con placas balísticas.

SONORA:

-En Hermosillo, elementos de Semar, SSPC y FGR catearon un inmueble, detuvieron a cinco personas, aseguraron un kilo de metanfetaminas, 40 kilos de marihuana, cuatro armas largas, un arma corta, cartuchos, 10 cargadores, cuatro chalecos tácticos y un radio.

-En Nogales, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un vehículo, 18 cargadores, 191 cartuchos, ponchallantas y diversas dosis de drogas. El costo de la droga asegurada es de 497,000 pesos.

TAMAULIPAS:

-En Matamoros, en el Puente Internacional de la Aduana de Matamoros, elementos de GN aseguraron nueve tractocamiones, nueve tanques cisterna con capacidad de 55,00 litros con hidrocarburo.

ZACATECAS:

-En Villanueva, en la comunidad Laguna del Carretero, elementos del Ejército Mexicano al realizar recorridos de seguridad aseguraron 29 cargadores, 590 cartuchos, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas y un artefacto explosivo improvisado.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Culiacán y Cosalá, en los poblados Los Mayos, Corral Viejo, El Melado, La Culacha, El Tecomate, San Miguel de las Mesas, La Huerta, Los Cedritos, Los Vasitos, Portezuelo y Mezcaltitán, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 11 áreas de concentración de material diverso, 15,010 litros y 325 kilos de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 310 millones de pesos.

