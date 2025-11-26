Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 25 de noviembre de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del martes 25 de noviembre de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En La Paz, en Valle de Ciudad Constitución, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a tres personas, les aseguraron diverso armamento y un vehículo.

CHIHUAHUA:

En El Sauz, en las inmediaciones del poliducto Juárez- Chihuahua, elementos del Ejército Mexicano y seguridad física de PEMEX detuvieron a cuatro personas, aseguraron un tractocamión cisterna y 27,000 litros de hidrocarburo.

MICHOACÁN:

En Uruapan, elementos de Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, SSPC, Policía Estatal y Municipal detuvieron a una persona, le aseguraron 2,000 kilos de ácido tartárico en 80 costales, 3,000 kilos de hidróxido de sodio en 120 costales, 19,600 litros de precursor químico en 98 tambos y un tractocamión acoplado a una caja seca.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 502 millones de pesos.

QUINTANA ROO:

-En Benito Juárez, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano, GN y Fiscalía Estatal detuvieron a una persona, le aseguraron seis armas largas, cuatro armas cortas, 41 cargadores, 229 cartuchos, 29 dosis de cocaína, un vehículo y siete celulares.

SINALOA:

-En Culiacán, en el boulevard Universitarios, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a dos personas a bordo de un vehículo, les aseguraron 50,000 dólares y 200 pastillas de fentanilo.

-En Navolato, elementos de Semar al realizar recorridos de seguridad y vigilancia detuvieron a tres personas, les aseguraron tres armas largas, cartuchos y cargadores.

SONORA:

-En Hermosillo, elementos del Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal catearon un inmueble, aseguraron tres armas largas, cuatro armas cortas, tres cargadores, 981 cartuchos, diversas dosis de drogas y dos vehículos con reporte de robo.

VERACRUZ:

-En Córdoba, elementos de Semar, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a una persona, le aseguraron un arma corta, un cargador, seis cartuchos y 40 dosis de diferentes drogas.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Badiraguato, Culiacán y Cosalá, Sinaloa, en los poblados Babunica, Canamaca, Corral Viejo, Bacata, La Culacha, El Tecomate, Copaco, San Miguel de las Mesas, Pueblos Unidos y Abuya, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 15 áreas de concentración de material diverso, 17,195 litros de sustancias químicas, cuatro reactores de síntesis orgánica y cuatro condensadores.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 349 millones de pesos.

